Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı: Ekonomi Modeli Vatandaşı Zor Durumda Bırakıyor - Son Dakika
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Politika

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı: Ekonomi Modeli Vatandaşı Zor Durumda Bırakıyor

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, düzenlediği basın açıklamasında ülkede uygulanan ekonomi modelinin ve vergilendirmelerin vatandaşı zor durumda bıraktığını belirtti. Baltalık, ekonomik politikaların halkın alım gücünü düşürdüğünü, yüksek enflasyon, artan işsizlik ve yükselen yaşam maliyetlerinin vatandaşları zorladığını ifade etti. Memleket Partisi'nin alternatif çözümler sunan ekonomi modeliyle istikrar ve üretime dayalı bir ekonomi hedeflendiğini vurgulayan Baltalık, yerli üretimin teşvik edilmesi ve adil vergi politikalarının önemine dikkat çekti.

08.07.2024 20:08
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Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, ülkede uygulanan ekonomi modelinin ve vergilendirmelerin vatandaşı zor durumda bıraktığını söyledi.

İl başkanlığında düzenlenen basın açıklamasında ekonomiye değinen Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, "Ekonomik politikalar halkın günlük yaşamını olumsuz etkiliyor. Vatandaş vergiler ve zamlar karşısında eriyor" dedi.

Baltalık, "Ülkede izlenen ekonomi politikaları, halkın alım gücünü ciddi oranda düşürdü. Yüksek enflasyon, artan işsizlik ve yükselen yaşam maliyetleri vatandaşımızı zor durumda bırakıyor. İnsanlar, bölgesel bakıldığında temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanıyor. Hükümet, ekonomi politikalarını acilen yeniden gözden geçirmeli ve vatandaşın menfaatine olacak çalışmalar içerisine girmeli" diye konuştu.

Memleket Partisi'nin ekonomi modeliyle alternatif çözümler sunan Baltalık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ekonomik kalkınma ve vatandaşın refaha ulaşabilmesinin önünün açılması için istikrar ve üretime dayalı bir ekonomi modeli benimsenmeli. Tarım ve sanayi alanları desteklenirken acilen yerli üretim teşvik edilmeli. Vergi politikaları ise kesinlikle adil dağılıma dayanmalıdır. Vatandaş kemer sıkarken siyaset, iş dünyası, ekonomi baronları da kemer sıkmalı ve denetimler sürdürülebilir şekilde uygulanmalıdır." - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

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