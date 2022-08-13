Memleket Partisi İl Başkanı Baltalık: "Seçmeni dinledik, derdi ile dertlendik" - Son Dakika
Üye Girişi

Memleket Partisi İl Başkanı Baltalık: "Seçmeni dinledik, derdi ile dertlendik"

13.08.2022 10:18
Memleket Partisi İl Başkanı Baltalık: "Seçmeni dinledik, derdi ile dertlendik"

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, şehirde yaptığı vatandaş sohbetleriyle sorunlara çözüm üretiyor.

Memleket Partisi Kırşehir İl Başkanı Gülay Baltalık, şehirde yaptığı vatandaş sohbetleriyle sorunlara çözüm üretiyor.

Şehirde vatandaşın yoğun kullandığı çay ocakları ve kıraathanelerde seçmenin şehirdeki sorunlarını dinleyen İl Başkanı Baltalık, çözüm önerileri ve Memleket Partisi'nin programı ile de vatandaşa davette bulunuyor. Akıl, adalet ve ahlak ile siyasi partilerin sadece seçim süreçleri gözetmeden vatandaşın yanında olması gerektiğini belirten Baltalık; "Biz, siyaset olarak '3A' prensibini benimsiyoruz. Akıl ile bilimsel çözümler üretecek, adalet ile devletin temel taşlarını yeniden yerine oturtacak, ahlak ile de geleneklerimiz, örflerimiz ve adetlerimizi yaşatma platformu kuracağız" dedi. Vatandaş sohbetleriyle halkın içerisinde olduğu durumu daha net analiz etme fırsatlarını bulduklarını aktaran İl Başkanı Baltalık; "Kırşehir'de, belirli periyotlarda halkımızı yaptığımız sohbetlerle analiz ederken, onlara partimizin yaşanılan durumlar hakkındaki çözüm önerilerimizi de anlatıyoruz. Dil, din, mezhep ayrımı olmadan her türlü ayrımcılığın önüne geçerek vatandaşımıza gerçekliği göstererek onların da kendi yollarını çizmeleri yönünde çalışmalar yürütüp artık siyasetten rant sağlama kapılarının da net olarak kapatılması gerekliliğini anlatıyoruz" dedi. Temel amaçlarının ülkesine bağlı bireylerin kendiyle barışık kadrolarla bütünleşmesini sağlamak olduğunu anlatan Baltalık açıklamasını şöyle sürdürdü; "Halkın iktidarında halka hizmet etme çabamızı her platformda anlatmaktayız. Cumhuriyetçi ve demokrat felsefe ile milli iradenin hakim olması anlayışını sürdürüyoruz. Dürüst, dijital ve denetlenen 3D modelimiz ile de yolsuzlukları önleyip mavi yeşil politikalar üreteceğiz. Doğru politikalarla halkımızın yön almasını sağlayacağız. Onların her derdi ile de bu nedenle dertlenerek çözüme daha rahat ulaşıyoruz." - KIRŞEHİR

YORUMLAR
500
Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı Kırşehir'de vatandaşlara aşure dağıtıldı Kırşehirli esnaflardan belediyeye tepki: 'Anahtarlarımızı verelim dükkanlarımızı çalıştırın' Kırşehirli esnaflardan belediyeye tepki: 'Anahtarlarımızı verelim dükkanlarımızı çalıştırın'
Kaynak: İHA

Kırşehir, Siyaset, Gülay, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Memleket Partisi İl Başkanı Baltalık: 'Seçmeni dinledik, derdi ile dertlendik' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
09:15 Kadıköy'de vahşi cinayet! İşletme sahibi kafede tartıştığı eşine kurşun yağdırdı
09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor
08:39 Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde deprem! İşte sarsıntının detayları ve son depremler
08:20 Gülşen'den skandal hareket! Hem konserinde LGBT bayrağı açtı, hem de tepki gösteren seyircilere çıkıştı
07:49 Torunlarını darp eden damadına tepki gösterdiler! Kaynana ve kayınbirader öldü, kayınpederinse durumu kritik
05:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adalet Bakanlığı'na 4 atama
05:37 Bir ilk! Özlem Yılmaz, Jandarma Genel Komutanlığı'na tuğgeneral olarak atandı
03:25 Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iddiası sonrası kamera karşısına çıktı: PKK'lı, CHP'li belediyede çalışınca sırtımızı mı dönseydik?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 10:19:12. #1.13#
SON DAKİKA: Memleket Partisi İl Başkanı Baltalık: "Seçmeni dinledik, derdi ile dertlendik" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement