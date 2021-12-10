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Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı, yerine kayyum atandı - Son Dakika

Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı, yerine kayyum atandı

10.12.2021 00:34
Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı, yerine kayyum atandı

Memleket Partisi Aydın İl Yönetimi, genel merkezin onayıyla Kuşadası İlçe Başkanı Hasan Sargın ve ilçe yönetimini görevden aldı. Sargın ve yönetiminin görevden alınmasının ardından partinin il yönetimi tarafından 5 kişilik kayyum heyeti atandı.

Memleket Partisi Aydın İl Yönetimi olağan toplantısında kritik bir karara imza attı. Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Hasan Sargın ve yönetimi genel merkezin onayı ve il yönetiminin oy çokluğuyla verdiği kararla görevden alındı.

"EMEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ"

Kararla ilgili bir açıklama yapan Memleket Partisi Aydın İl Başkanı Cavit Yenipazarlı, görevden alınan Hasan Sargın ve yönetimine bugüne kadarki olan hizmetleri için teşekkür ederek, "Genel merkezimizin onayıyla, Aydın İl Başkanlığı olarak yapmış olduğumuz toplantıda yönetim olarak aldığımız karar neticesinde oy çokluğuyla Kuşadası İlçe Yönetimi görevden alınmıştır. Bugün Kuşadası'na giderek arkadaşlardan evrakları teslim aldım. Partimizde yorgunluktan dolayı bir nöbet değişimi yaşandı. Arkadaşlarımız partimizde çalışmaya devam edecekler. Hasan başkanım sağ olsun her zaman göreve hazır olduğunu ifade etti ve bir tatsızlık yaşanmadı. Partimizin yapılanmasında ve bugünlere gelmesinde göstermiş oldukları mücadeleden ve emeklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim" dedi.

İL YÖNETİMİ İLÇEYE KAYYUM HEYETİ ATADI

Sargın ve yönetiminin görevden alınmasının ardından partinin il yönetimi tarafından 5 kişilik kayyum heyeti atandı. Heyet başkanlığına ise aynı zamanda il yöneticisi olan Cüneyt Yiğit getirildi. Heyet tarafından geçici bir ilçe yönetimi kurulacağı ve tüzük gereği 30 gün içerisinde seçim yapılarak yeni yönetim oluşturulacağı bildirildi.

Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı, yerine kayyum atandı
Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı, yerine kayyum atandı
Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı, yerine kayyum atandı

Kuşadası, Hisarcık, Aydın, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Memleket Partisi Kuşadası İlçe Başkanı Sargın ve yönetimi görevden alındı, yerine kayyum atandı - Son Dakika


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