Memleket Partisi'nde kritik istifa! Kurucu üye, partinin muhalefete seçim kaybettirmesini gerekçe göstererek görevini bıraktı

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Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi'nin kurucu üyelerinden Ali Dursun yaptığı zehir zemberek açıklama ile partisinden istifa etti.

"SİYASİ KARİYERİMİ NOKTALIYORUM"

Dursun, sosyal medya hesabından paylaştığı istifa açıklamasına "Memleket Partisinden İstifa Ettiğimi Tüm Dostlara Duyurmak İstiyorum. Memleket Partisinin Amacı Seçimleri Kazanmak Değil, Muhalefete Seçimi Kaybettirmektir. Siyasi Kariyerimi Noktalıyorum" notunu düştü.

"GELDİĞİMİZ NOKTADA SESSİZLİĞİMİ KORUMAM MÜMKÜN OLMAYACAK"

Dursun'un açıklamasında "Türkiye Cumhuriyeti Devleti yüzüncü yılında belki de önümüzdeki yüz yıl sonrasına dahi etki edebilecek çok önemli ve kapsamlı bir seçim sürecine adım adım yaklaşmaktadır. Bu sürecin ehemmiyeti ne yazık ki partimizce önemsenmemektedir. Bünyesinde uzun zamandır bulunduğum Memleket Partisi'nde siyaset yaptığım süre içerisinde yaşanan bunca olaya rağmen sükunetimi korudum ama artık vakit adil, şeffaf ve dik durma vaktidir. Bu zamana kadar sessizliğimi korumamın tek sebebi partimin ve genel başkanımız Sn. Muharrem İnce'nin zarar görmemesini istediğimdendir fakat gelmişbulunduğumuz noktada sessizliğimi korumam mümkün olmayacaktır.

"ENTRİKALAR VE TEŞKİLATLARDAKİ YOZLAŞMALAR..."

Son zamanlarda özellikle milletvekilliği adaylık sürecinde yaşanan entrikalar ve teşkilatlardaki yozlaşmalardan ötürü Memleket Partisi'nden istifa etmiş bulunmaktayım. Sağlıcakla kalın" ifadeleri yer aldı.