Memleket Partisi'nde peş peşe istifalar: Genel başkan pastadan pay alabilmek için geleceğinizle oynuyor

Seçimlere sayılı günler kala Memleket Partisi'ndeki istifa rüzgarı sürüyor. Manyas Kurucu İlçe Başkanı Vural Cankır, zehir zemberek bir açıklama ile partisinden ve görevinden ayrıldı.
1 yılı aşkın süredir Memleket Partisi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Cankır yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine değil çarpık çıkar üzerine kurulu ilişkilere Balıkesir özelinde şahit olduğum için istifa ediyorum" dedi.
Muharrem İnce'ye sert ifadelerle yüklenen Cankır, "Değerli Memleket Partililer sizin yeriniz kesinlikle bu parti değil. Genel başkan pastadan pay alabilmek için sizlerin geleceğiyle oynuyor" ifadesini kullandı.
Öte yandan Cankır, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ifade etti.
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