Memleket Partisi'nde peş peşe istifalar: Genel başkan pastadan pay alabilmek için geleceğinizle oynuyor

Seçimlere sayılı günler kala Memleket Partisi'ndeki istifa rüzgarı sürüyor. Manyas Kurucu İlçe Başkanı Vural Cankır, zehir zemberek bir açıklama ile partisinden ve görevinden ayrıldı.

"ÇARPIK ÇIKAR ÜZERİNE KURULU İLİŞKİLER"

1 yılı aşkın süredir Memleket Partisi İlçe Başkanlığı görevini sürdüren Cankır yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine değil çarpık çıkar üzerine kurulu ilişkilere Balıkesir özelinde şahit olduğum için istifa ediyorum" dedi.

"İNCE PASTADAN PAY ALABİLMEK İÇİN GELECEĞİNİZLE OYNUYOR"

Muharrem İnce'ye sert ifadelerle yüklenen Cankır, "Değerli Memleket Partililer sizin yeriniz kesinlikle bu parti değil. Genel başkan pastadan pay alabilmek için sizlerin geleceğiyle oynuyor" ifadesini kullandı.

KILIÇDAROĞLU'NA DESTEK VERECEĞİNİ AÇIKLADI

Öte yandan Cankır, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğini ifade etti.