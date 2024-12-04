Memurlar için yeni düzenleme görüşüldü

Politika

Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda başladı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Toplantıda CHP milletvekillerinin oturduğu sıraların önünde "Tüm memurlara 3600 ek gösterge", "150 bin taşeron müjde bekliyor" yazılarının yer aldığı dövizler yer aldı.

Usule ilişkin söz alan CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, TBMM Genel Kurulunda 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi ile 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanun Teklifi'nin görüşüleceğini hatırlattı. Bütçe öncesi söz konusu kanun teklifinin Komisyona gelmesini eleştiren Türeli, "Kanun teklifini neden bu arada getirdiniz? Siz muhalefet şerhi yazmıyorsunuz kaygılarınız yok ama bizim var. Bunun zamanlaması doğru mu?" dedi. Türeli, Komisyona gelen kanun teklifinde Anayasa'ya aykırılıkların olduğunu savundu.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta da usul hakkında söz alarak, muhalefet şerhleriyle uğraştıklarını ifade etti ve söz konusu kanun teklifinin bütçe görüşmeleri öncesi Komisyona gelmesini eleştirdi. Usta, "Neden bu vakte sıkıştırdınız? Meclise karşı da saygısızlık bu. Anayasa Mahkemesinin iptalleri 6 ay önceden belli, neden o zaman getirmediniz?" diye konuştu.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, bütçe görüşmelerinin Komisyonda tamamlanmasının ardından kanun teklifinin Komisyona gelmesi gerektiğine yönelik eleştirilere katıldığını ancak her şeyi sisteme bağlamanın ve bu yöndeki eleştirilerin yanlış olduğunu söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, muhalefet milletvekillerini eleştirerek, "Ülkeyi yönetmeye talip olduğunuzu söylüyorsunuz ancak işleri yetiştirmekle ilgili şikayette bulunuyorsunuz. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Kadronuzun büyük ve geniş olması lazım." ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Muş ise bütçe arasında kanun teklifini nadiren gündem yaptığını, kanun teklifindeki düzenlemelere ilişkin zaman kısıtı olduğu için kanun teklifini gündem yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Komisyonda daha sonra teklifin ilk imza sahibi AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, teklife ilişkin sunumuna başladı.