Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen’den ilk açıklama - Son Dakika
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Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen’den ilk açıklama

Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen’den ilk açıklama
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Tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in görevden uzaklaştırılmasının ardından yapılan başkan vekilliği seçimini Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen kazandı. Şen, 'Hep birlikte hizmet için geldik, hizmet edeceğiz' mesajını verdi.

Tutuklanan Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından gerçekleştirilen başkan vekilliği seçimlerini Cumhur İttifakı adayı Asuman Şen kazandı. Dördüncü turda 15 meclis üyesinin oyunu alarak Menderes Belediye Başkan Vekili seçilen Şen, "Hep birlikte hizmet için geldik, hizmet edeceğiz" mesajı verdi.

Menderes Belediyesi'nde, Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in tutuklanmasının ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılması üzerine başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi. Mecliste yapılan seçimlerin dördüncü turunda Cumhur İttifakı'nın adayı Asuman Şen 15 oy alarak başkan vekili seçildi.

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Asuman Şen, kendisine destek veren meclis üyelerine ve Cumhur İttifakı teşkilatlarına teşekkür ederek yeni dönemde hizmet vurgusu yaptı.

"Bu bir görev, hep birlikte hizmet edeceğiz"

Başkan vekili seçilmesinin ardından konuşan Asuman Şen, görevin kendisi açısından bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Menderes'imize hayırlı uğurlu olsun. Bu bir görev. Meclis üyesi arkadaşlarım teveccüh gösterdiler, bu görevi bana verdiler" dedi. Kendisinin başkan vekilliği görevine seçilmesinde destek veren isimlere teşekkür eden Şen, "Başta bana inanan İl Başkanıma, il teşkilatına, değerli vekillerime, Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı'na çok teşekkür ediyorum. İnşallah hep birlikte hizmet için geldik, hizmet edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Menderes için hizmet mesajı

Şen'in açıklamalarında özellikle birlik ve hizmet vurgusu öne çıktı. Yeni görevinin ardından ilçenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar gerçekleştireceği mesajını veren Şen, Menderes'e hizmet etmek için görevi üstlendiğini ifade etti. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da seçim sonucunun ardından yaptığı değerlendirmede, demokratik iradelerini ortaya koyan tüm meclis üyelerini kutlayarak Asuman Şen'e yeni görevinde başarılar diledi. Saygılı, Menderes'te şeffaf, güven veren ve çözüm üreten bir belediyecilik anlayışının hakim olması gerektiğini belirtti.

Şahin: "Menderes hizmetle tanışsın"

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı Şahin ise yaptığı değerlendirmede Menderes Belediyesi'ndeki geçmiş döneme ilişkin sert eleştirilerde bulundu. Şahin, "25-30 yıldır o kadar hor kullanılan devletin, milletin malı karşılığını vermeye başladı. Milletimizin daha fazla sabrı, tahammül edecek gücü kalmadı" dedi.

Belediyecilik anlayışına yönelik eleştirilerini sürdüren Şahin, "Belediyeciliği görüyoruz, yapılanları görüyoruz, yapılmayanları da biliyoruz. Konuşmaya bile utanacağımız şeyler var, anlatamayacağımız, konuşamayacağımız" ifadelerini kullandı. Şahin, Asuman Şen'i tebrik ederek, "İnşallah Menderes hizmetle, çalışmayla, belediyeciliğin çalışmalarıyla tanışır, zulümden kurtuluruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

İlkay Çiçek, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Menderes Belediye Başkan Vekili Asuman Şen’den ilk açıklama - Son Dakika

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