Menderes Belediyesi seçimleri başladı - Son Dakika
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Menderes Belediyesi seçimleri başladı

18.07.2022 14:36
Menderes Belediyesi seçimleri başladı

Hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Menderes Belediye Başkanlığı görevinden alınan Mustafa Kayalar'ın yerine başkan vekilliği için seçim yapılıyor.

Hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk soruşturması çerçevesinde Menderes Belediye Başkanlığı görevinden alınan Mustafa Kayalar'ın yerine başkan vekilliği için seçim yapılıyor. Millet İttifakı'ndan Erkan Özkan aday olurken Cumhur İttifakı ise ilk tur için bir aday çıkarmadı.

CHP'li Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar'ın, yolsuzluk ve rüşvet soruşturması çerçevesinde İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırmasının ardından belediye başkan vekilliği seçimi yapılıyor. Seçime dakikalar kala Millet İttifakı'nın adayı belli oldu. 14.00'da başlayan seçimlerde Millet İttifakı'ndan Erkan Özkan aday oldu. Cumhur İttifakı, ilk turda aday çıkarmadı. Belediye meclisinde 15 CHP, 8 AK Parti, 1 de MHP'li meclis üyesi bulunuyor.

Gizli oymalama

Görevden uzaklaştırılan Kayalar'ın yerine vekalet edecek başkan vekili meclis içinde yapılacak gizli oylamayla belirlenecek. Seçimin ilk turunda üye tam sayısının üçte ikisinin oyunu alan isim başkan vekili seçilecek. Eğer yeterli oy sağlanamazsa ikinci tura geçilecek. İkinci turdaki oylamada da üye tam sayısının üçte ikisi sağlanamazsa üçüncü tura geçilecek. Üçüncü turda ise salt çoğunluğa bakılacak. Üyelerin salt çoğunluğunun oyunu alan isim başkan vekili olacak. Eğer üçüncü turda yeterli oy alınamazsa seçim dördüncü tura kalacak. Dördüncü turda ise en çok oyu alan isim Menderes Belediyesi Başkan Vekili olacak.

Kayalar salondan çıktı

Öte yandan, AK Parti'nin seçim salonunda bulunan Mustafa Kayalar'ın salonda bulunmasına itiraz ettiği, Kayalar'ın salondan ayrıldığı öğrenildi. Seçim salonunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin de hazır bulundu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Mustafa Kayalar, İzmir, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Menderes Belediyesi seçimleri başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Menderes Belediyesi seçimleri başladı - Son Dakika
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