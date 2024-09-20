Menteşe Belediye Başkanı Köksal, Mahalle Ziyaretlerinde Halkla Buluştu

Politika

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, CHP İlçe Başkanı Nail Kızıl ve Meclis Üyesi Emrah Eren ile birlikte mahalleleri ziyaret etti. Bozyer ve Kuzluk mahallelerinde ilgi ve sevgiyle karşılanan başkanlar, Esençay Mahallesinde de çiçeklerle karşılandı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Esençay mahallesinde yaptığı konuşmada "Daha önce defalarca geldiğim Esençay'da bu kadar sıcak, bu kadar içten karşılama için teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Köksal, "Muhtarlarımızla gayet iyi ilişkiler içerisindeyiz. Muhtarlık masamız aktif bir şekilde çalışıyor. Mahallelerimizde ne ihtiyaç varsa muhtarlarımız hemen bize iletiyor. Biz de elimizden geldiğince talepleri hızla karşılamaya çalışıyoruz. Meydanda bir çeşmemiz vardı, muhtarımız iletmişti. Onu hızlı yapacağız. Büstümüzü taşıma konusu vardı. Onu da yerine getireceğiz. Arazi yollarıyla ilgili talepler vardı, önümüzdeki hafta greyderimizi de bu bölgeye göndereceğiz, çalışacak" dedi.

Başkan Köksal, "Hizmetlerimiz de adil olacağız"

Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Köksal, "Bütün hizmetlerimizde adil olacağız dedik ve söylediğimiz gibi çalışmalarımıza başladık. Kent merkezinde yaşayan çocukların sahip olduğu imkanlara kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar da sahip olsun istiyoruz. Çünkü kent merkezindeki çocuk bizim için ne kadar değerliyse, Esençay mahallemizdeki çocukta aynı şekilde bizim için çok kıymetli. Bu nedenle sosyal etkinliklerimizi, sağlık hizmetlerimizi kırsala taşıdık. Kırsal mahallelerimizde tiyatro gösterileri, sinema gösterileri düzenliyoruz. Kadınlara sağlık taraması yapıyoruz. Bütün hizmetlerimizi adil bir şekilde tüm mahallelerimize ulaştırıyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras. Ahmet Başkanımız gerek araç - gereç iş makinesi, gerekse hizmet ulaştırma noktasında bizlere her zaman destek oluyor" diye konuştu.

Ziyaretlerde Bozyer Mahalle Muhtarı Atakan Yılmaz, Kuzluk Mahalle Muhtarı Şevket Öztürk ve Esençay Mahalle Muhtarı Edip Demirel vatandaşların talep ve isteklerini Başkanlara ilettiler. - MUĞLA