Menteşe Belediye Başkanı Köksal, Mahalle Ziyaretlerinde Halkla Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Menteşe Belediye Başkanı Köksal, Mahalle Ziyaretlerinde Halkla Buluştu

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile birlikte Bozyer, Kuzluk ve Esençay mahallelerini ziyaret ederek, mahallelerdeki talepleri dinledi ve hizmetlerin adil bir şekilde dağıtılacağı vaadinde bulundu.

20.09.2024 15:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, CHP Muğla Milletvekili Gizem Özcan, CHP İlçe Başkanı Nail Kızıl ve Meclis Üyesi Emrah Eren ile birlikte mahalleleri ziyaret etti. Bozyer ve Kuzluk mahallelerinde ilgi ve sevgiyle karşılanan başkanlar, Esençay Mahallesinde de çiçeklerle karşılandı.

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Esençay mahallesinde yaptığı konuşmada "Daha önce defalarca geldiğim Esençay'da bu kadar sıcak, bu kadar içten karşılama için teşekkür ediyorum." dedi.

Başkan Köksal, "Muhtarlarımızla gayet iyi ilişkiler içerisindeyiz. Muhtarlık masamız aktif bir şekilde çalışıyor. Mahallelerimizde ne ihtiyaç varsa muhtarlarımız hemen bize iletiyor. Biz de elimizden geldiğince talepleri hızla karşılamaya çalışıyoruz. Meydanda bir çeşmemiz vardı, muhtarımız iletmişti. Onu hızlı yapacağız. Büstümüzü taşıma konusu vardı. Onu da yerine getireceğiz. Arazi yollarıyla ilgili talepler vardı, önümüzdeki hafta greyderimizi de bu bölgeye göndereceğiz, çalışacak" dedi.

Başkan Köksal, "Hizmetlerimiz de adil olacağız"

Her mahalleye eşit hizmet anlayışıyla çalıştıklarını belirten Başkan Köksal, "Bütün hizmetlerimizde adil olacağız dedik ve söylediğimiz gibi çalışmalarımıza başladık. Kent merkezinde yaşayan çocukların sahip olduğu imkanlara kırsal mahallelerde yaşayan çocuklar da sahip olsun istiyoruz. Çünkü kent merkezindeki çocuk bizim için ne kadar değerliyse, Esençay mahallemizdeki çocukta aynı şekilde bizim için çok kıymetli. Bu nedenle sosyal etkinliklerimizi, sağlık hizmetlerimizi kırsala taşıdık. Kırsal mahallelerimizde tiyatro gösterileri, sinema gösterileri düzenliyoruz. Kadınlara sağlık taraması yapıyoruz. Bütün hizmetlerimizi adil bir şekilde tüm mahallelerimize ulaştırıyoruz. Bu konuda en büyük destekçimiz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Aras. Ahmet Başkanımız gerek araç - gereç iş makinesi, gerekse hizmet ulaştırma noktasında bizlere her zaman destek oluyor" diye konuştu.

Ziyaretlerde Bozyer Mahalle Muhtarı Atakan Yılmaz, Kuzluk Mahalle Muhtarı Şevket Öztürk ve Esençay Mahalle Muhtarı Edip Demirel vatandaşların talep ve isteklerini Başkanlara ilettiler. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ahmet Aras, Politika, Menteşe, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Politika Menteşe Belediye Başkanı Köksal, Mahalle Ziyaretlerinde Halkla Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:29 Raporda büyük bir soru işareti var Narin’in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı Raporda büyük bir soru işareti var! Narin'in kopuk bacağıyla ilgili kafa karıştıran ayrıntı
15:08 Masaj detayı çok konuşulur Seçil Erzan, Fatih Terim’den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı Masaj detayı çok konuşulur! Seçil Erzan, Fatih Terim'den aldığı paraları ne yaptığını ilk kez anlattı
15:00 Savaşın ayak sesleri Hizbullah’ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut’u vurmaya başladı Savaşın ayak sesleri! Hizbullah'ın misillemesi sonrası İsrail yeniden Beyrut'u vurmaya başladı
14:48 Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü Yol tartışması kanlı bitti: Baba, oğul ve gelin av tüfeğiyle öldürüldü
12:02 Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı Kadın yardımcısının odasına zorla giren okul müdürü açığa alındı
08:49 Hizbullah’a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı Hizbullah'a yönelik siber saldırının altından CEO Cristiana çıktı
07:52 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi 6 yıldır aşk yaşayan Meriç Aral ve Serkan Keskin evlendi
07:52 120 bin TL’lik telefon nöbeti Geceden kuyruğa girdiler 120 bin TL'lik telefon nöbeti! Geceden kuyruğa girdiler
01:49 Erdoğan’ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı Erdoğan'ın imzasıyla 4 üniversitede bazı fakülte, yüksekokul ve enstitüler kapatıldı
01:35 Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada Kendisini boğmaya çalışan pitonla saatlerce mücadele etti! Yaşlı kadının kurtarılma anı kamerada
00:36 Pitbull dehşeti anbean kamerada Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti Pitbull dehşeti anbean kamerada! Ne yaptılarsa kurtaramadılar, gencin çığlıkları sokağı inletti
00:10 Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin’in düğününden sonra otobüse bindi Ünlü oyuncu Nur Sürer, Meriç Aral ve Serkan Keskin'in düğününden sonra otobüse bindi
23:37 Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur Mansur Yavaş: Adaylık konusu zamanı geldiğinde konuşulur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2024 17:47:20. #1.11#
SON DAKİKA: Menteşe Belediye Başkanı Köksal, Mahalle Ziyaretlerinde Halkla Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement