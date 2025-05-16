Menteşe Belediye Başkanı'ndan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika
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Politika

Menteşe Belediye Başkanı'ndan 19 Mayıs Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı\'ndan 19 Mayıs Mesajı

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, bu tarihin bağımsız Türkiye'nin doğum günü olduğunu vurguladı. Başkan, gençliğe duyulan güvenin Cumhuriyet'in en güçlü teminatı olduğunu ifade etti.

16.05.2025 12:35  Güncelleme: 12:36
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Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında "Ata'mızın doğum günü olarak kabul ettiği 19 Mayıs, Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı bağımsız Türkiye'nin doğum günüdür" dedi.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 106 yıl önce Samsun'a çıkarak bağımsızlığın, umudun ve özgürlüğün ilk adımını attıklarını ifade eden Başkan Köksal Aras, 19 Mayıs'ın, esir edilmek istenen bir milletin, karanlıktan aydınlığa çıkmasını ve özgürlüğe ulaşmasını sağlayan çok önemli bir tarih olduğunu belirtti.

Başkan Köksal Aras, "Bugün bizler de o tarihin mirasçıları olarak aynı kararlılık ve inançla yolumuza devam ediyoruz. Ata'mızın gençliğe duyduğu sonsuz güven nedeniyle söylediği 'Bütün ümidim gençliktedir' sözü, sadece sıradan bir söz değildir, Cumhuriyet'imizin de en güçlü teminatıdır. Ata'mızın ilkeleri doğrultusunda onun ve Cumhuriyetimizin değerlerine sahip çıkan gençlerimizin ışığı yarınlarımızın teminatıdır. Menteşe Belediyesi olarak bizler de; gençlerimizin çağdaş, bilimsel temellerle, özgür ve üretken bir yaşam kurabilmesi için onlarla birlikteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve sonsuz bir saygıyla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mızı kutluyorum" diye konuştu. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Menteşe Belediye Başkanı'ndan 19 Mayıs Mesajı - Son Dakika

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