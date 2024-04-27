Menteşe Belediye Başkanı ve Muhtarlar Bir Araya Geldi - Son Dakika
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Politika

Menteşe Belediye Başkanı ve Muhtarlar Bir Araya Geldi

Menteşe Belediye Başkanı ve Muhtarlar Bir Araya Geldi

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muhtarlar Federasyonu Başkanı ile birlikte Menteşe Mahalle muhtarlarıyla toplantı düzenledi. Başkan Köksal, eşit ve adil hizmet anlayışıyla çalışacaklarını belirtti.

27.04.2024 14:19  Güncelleme: 14:31
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Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Kiramettin Mahallesi Muhtarı Hayrettin Akay ile birlikte Menteşe Mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Toplantıda yeni bir dönemin başladığını belirten Başkan Köksal, "Her bir mahallemize eşit, adil bir anlayışıyla hizmet ulaştıracağız. Talepleriniz Ahmet Başkanımla benim yol haritamızı oluşturacaktır. Sizlerden ricamız ihtiyaçlarınızı, taleplerinizi öncelik sırasına göre bize ulaştırmanız. Birlik, beraberlik ve uyum içinde hizmet üreteceğiz." dedi.

Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleştirilen muhtarlar buluşması Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Kiramettin Mahallesi Muhtarı Hayrettin Akay'ın konuşmasıyla başladı. Akay, "Yeni dönemde birlik ve beraberlik içinde Ahmet Aras Başkanımızla, Gonca Köksal Başkanımızla vatandaşlarımıza güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Başkan Köksal, "Muhtarlar, mahalllerimizdeki gözümüz kulağımız"

Menteşe Belediye Başkanı Şehir Plancısı Gonca Köksal, muhtarlardan mahallelerdeki ihtiyaçların aciliyet ve önceliğine göre bildirmelerini istedi. Başkan Köksal, "Çok değerli muhtarlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Seçim dönemi bitti. Hizmet dönemine başladık. Mahalle ziyaretlerimizde hep söyledik; 'Mahallelerimizi ziyaret edecek, tüm ihtiyaçları, eksikleri yerinde tespit edeceğiz' dedik. Bunu göreve gelir gelmez hızlıca planladık. İlişki ve iletişimi her daim canlı tutacağız. Sizler mahallelerimizdeki gözümüz, kulağımızsınız. Bizim birlikte uyum içinde çalışmalarımızı yürütmemiz gerekiyoruz. Bunun için bütün taleplerinizi en acil olanlardan başlayarak, Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüze bildirmenizi istiyoruz. Organizasyonu Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz üzerinden yürüteceğiz. Bütün talepler bize gelecek, aciliyetine göre sıraya koyup ilgili birimlere ileteceğiz. Muhtarlık İşleri Müdürlüğümüz bu süreçte daha aktif bir rol oynayacak. Belediye bütçemiz şu aşamada biraz kısıtlı. O yüzden muhtarlarımızdan ricam en acil ihtiyaçları öncelikli olarak bildirmeniz olacaktır. Bizler artık parti rozetlerimizi çıkardık. Bir kamu kurumunun yöneticileriyiz. Sizler de tabi siyasi figürler değilsiniz. Her bir mahallemize eşit, adil hizmet anlayışıyla çalışacağız. Bu süreçte sizlerin talepleri de Ahmet Başkanımla benim yol haritamızı oluşturacak. Bir koordinasyon içinde hep birlikte hizmetlerimizi üreteceğiz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Aras, "Menteşe bizim kalbimiz"

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, sözlerine muhtarlara teşekkür ederek başlayarak, "Güzel bir seçim dönemi geçirdik. Misafirperverliğiniz için muhtarlarımıza ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bize güvendiniz, bize inandınız ve bize bir kredi verdiniz. Biz de bu krediyi en iyi şekilde kullanmak için çalışmalara başladık. Tüm ilçelerimizde, Menteşe tabi bizim kalbimiz sayılır, iyi ilişkiler içinde süreci başlattık. Muhtarlarımızla da ilişkimizi hep sıcak tutacağız, birbirimizden uzaklaşmayacağız. Muğla'da iki muhtarlar federasyonu var. Ayrılık olsun istemiyoruz. Bu konuyu Sayın Valimizle de konuştuk. Hizmetlerin doğru ve eksiksiz bir şekilde ulaştırılması bakımından muhtarlarımızın tek bir çatı altında toplanması çok önemli" dedi.

Başkan Aras, konuşmasını şöyle sürdürdü; "İlçe belediyelerin genel anlam da bir sıkıntısı var. Bununda nedeni son dönemlerde artan maliyetler. Büyükşehir Belediyesi olarak Gonca Başkanımızın yetişemediği yerlerde biz olacağız. Yapılacak hizmet protokolleri ile biz bunları çözeriz. Sonuçta bu halkımız için yapılacak ortak bir hizmet. Birlikte yapacak, destek vereceğiz. Telefonlarımız her zaman açık. Bundan sonraki süreçte her zaman iç içe olalım."

Başkan Köksal, toplantının sonunda Muhtarlık İşleri Müdürlüğü'nün Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Tahça'ya bağlı olduğunu belirterek muhtarları bilgilendirdi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Menteşe Belediye Başkanı ve Muhtarlar Bir Araya Geldi - Son Dakika

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