Meral Akşener açıkladı: Sinan Oğan'ın hedefi MHP'nin başına geçmek - Son Dakika
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Meral Akşener açıkladı: Sinan Oğan'ın hedefi MHP'nin başına geçmek

30.04.2023 13:37

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Muharrem İnce ve Sinan Oğan'ın adaylığı hakkında konuştu. Akşener, "İnce konusunda beraber bir yürümeye dair bir adım atılsa ben 'memnuniyet duyarım' dedim. Bu Sinan Bey için de geçerli. Ama Sinan Bey'in birinci hedefi MHP'nin başına geçmek. Ben iki ismin de adaylığına saygı duyuyorum ama bizim adayımız Sayın Kılıçdaroğlu. Bu iki arkadaşın adaylığına dair çirkin cümleler kurulmasını da doğru bulmuyorum" dedi.

14 Mayıs'ta gerçekleşecek olan seçimlere artık sayılı günler kalırken parti liderleri de televizyon programlarına yaptığı ziyaretleri sıklaştırdı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Karar TV'de katıldığı canlı yayında Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ve ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan'ın adaylıklarına değindi.

"İNCE İLE BERABER YÜRÜMEKTEN MEMNUNİYET DUYARIM"

Akşener: şunları söyledi: " Muharrem Bey'in ayrıldığı yer CHP. En başından beri benim söylediğim bir cümle ve takındığım bir tutum var. CHP'nin işi bu. Ama sayın İnce konusunda beraber bir yürümeye dair bir adım atılsa ben 'memnuniyet duyarım' dedim.

"SİNAN BEY'İN BİRİNCİ HEDEFİ MHP'NİN BAŞINA GEÇMEK"

Bu Sinan Bey için de geçerli. Ama Sinan Bey'in birinci hedefi MHP'nin başına geçmek. Ben iki ismin de adaylığına saygı duyuyorum ama bizim adayımız Sayın Kılıçdaroğlu. Bu iki arkadaşın adaylığına dair çirkin cümleler kurulmasını da doğru bulmuyorum. Ben buna çok dikkat ediyorum, kendi yaşadıklarımı bir başkasına asla yapmadım. Bu dilin artık Türkiye'den gitmesi lazım. Sayın İnce ve Sayın Oğan'ın ikinci turda Sayın Kılıçdaroğlu'nun desteklenmesi açısından görüşülmesini doğru buluyorum."

"İKİNCİ TURA KALSA BİLE KILIÇDAROĞLU KAZANACAK"

Mitinglerden izlenimlerini aktaran Akşener, "Normalde bir şaşırdığım şey hem Erzurum'da hem Konya'da Sayın Kılıçdaroğlu'na oy istediğim zaman büyük bir alkış oldu. Bugün Şanlıurfa'da da oldu. Buradan gördüğüm birinci turda bitecek gibi görünüyor. İkinci tura kalsa bile Sayın Kılıçdaroğlu kazanacak." sözleriyle aktardı.

YORUMLAR (8)
  • HAYRİ ÇOLAK: Çok merak ediyorum cidden bu bayani kiö destekliyor niçin destekliyor bir hedefi dahi yok sadece ortaliği kariştirmak Chpyi daha düne kadar yerden yere vuruyordu ittifaktan ayrildi 24 saat geçmeden geriye döndü neden acaba nasıl bir oyun dönüyor bakanlıklarmi fazlalaşti ne oldu ne bitti belli değil bunlar ülkeyi yemeye geliyor sömürecekler bizi bgünlerimizi çok arıyacağiz Chp desen çocuk katilleriyle el ele vermiş gidiyor sonumuz hayrolsun. Cevap Yaz 9 3 Yayından Kaldır
  • Anazarbus : Sana ne öyleyse Sinan dan Cevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
  • Soner Ucuk: Yaptığı bu konuşmalar Yaptığı bu hareketler değil MHP nin başına geçmek geçse geçse hdp nin başına geçer sende mhp nin başına geçmeye çalıştın ama sonun hdp ile ittifak oldu. Cevap Yaz 23 27 Yayından Kaldır
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Akşener: Recep Bey'in iktidarında kocamı aldatmış kadın imasıyla karşılaştım, ölümle eşdeğerdi benim için Akşener: Recep Bey'in iktidarında kocamı aldatmış kadın imasıyla karşılaştım, ölümle eşdeğerdi benim için

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Son Dakika Politika Meral Akşener açıkladı: Sinan Oğan'ın hedefi MHP'nin başına geçmek - Son Dakika


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