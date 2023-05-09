Kılıçdaroğlu, tepki çeken mutfak pankartına fotoğraflı yanıt: Alın şimdi bunu da koyun

Mustafa Cingöz:

Bu pankart kadınlara yapılmış bir saygısızlıktır çünkü kadın olup mutfakta çalışmak kötü birşeymiş gibi lanse edilmiş evet kötü birşey diyorsan ozaman eşin ben yemek yapmıyorum çay yapmıyorum dediğindede kızmayacaksın çünkü kötü birşey olduğunu sen kendin söylüyor onaylıyorsun