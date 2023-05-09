Kılıçdaroğlu, tepki çeken mutfak pankartına fotoğraflı yanıt: Alın şimdi bunu da koyun - Son Dakika
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Kılıçdaroğlu, tepki çeken mutfak pankartına fotoğraflı yanıt: Alın şimdi bunu da koyun

09.05.2023 14:56

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, mutfaktan yaptığı paylaşımlar sebebiyle hazırlanan hakaret içerikli pankarta cevap verdi. Meral Akşener'in kocası ile mutfakta çay doldurduğu anlardan bir kareyi paylaşan Kılıçdaroğlu, "Biz, hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun." ifadelerini kullandı.

Sık sık evinin mutfağından paylaşımlar yapan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu durumun hakaret içeren ifadelerle pankarta taşınmasına yanıt verdi.

"HAYATI PAYLAŞMAKTAN GURUR DUYARIZ"

Akşener ailesini ziyareti sırasında Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'le mutfakta çay doldururken çekilmiş fotoğrafını alıntıladığı paylaşımında Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Biz, hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar; size aylarca 'kazanımlarınızı kaybedersiniz' propagandası yapanlar, tüm haklarınızı 3-5 oya sattılar. Bay Kemal, asla kazanımlara dokunmaz."

AKŞENER: KADIN İŞİ, ERKEK İŞİ YOKTUR

Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntıladı. Akşener, "13. Cumhurbaşkanı'mız Kemal Bey ve eşimi mutfakta görmekten ben de gurur duyuyorum. Çünkü 'kadın işi' 'erkek işi' yoktur. 'İnsan işi' vardır, paylaşmak vardır, yardımlaşmak vardır. Unutturmaya çalışanlara 14 Mayıs'ta hep birlikte hatırlatacağız" dedi.

Kaynak: ANKA
YORUMLAR (8)
  • murat özdemir: Ev hamam böceği dolu, bu adama ülkemi teslim edilir ?? Cevap Yaz 12 28 Yayından Kaldır
  • Mustafa Cingöz: Bu pankart kadınlara yapılmış bir saygısızlıktır çünkü kadın olup mutfakta çalışmak kötü birşeymiş gibi lanse edilmiş evet kötü birşey diyorsan ozaman eşin ben yemek yapmıyorum çay yapmıyorum dediğindede kızmayacaksın çünkü kötü birşey olduğunu sen kendin söylüyor onaylıyorsun Cevap Yaz 42 9 Yayından Kaldır
  • Erdogan Metin: Burası kurgu beyler vallahi kurgu;) yalanin dibine vuruyorlar:) Cevap Yaz 26 38 Yayından Kaldır
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Meral Akşener, İYİ Parti, 14 Mayıs, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Kılıçdaroğlu, tepki çeken mutfak pankartına fotoğraflı yanıt: Alın şimdi bunu da koyun - Son Dakika


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