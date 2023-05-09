Sık sık evinin mutfağından paylaşımlar yapan cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bu durumun hakaret içeren ifadelerle pankarta taşınmasına yanıt verdi.
Akşener ailesini ziyareti sırasında Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'le mutfakta çay doldururken çekilmiş fotoğrafını alıntıladığı paylaşımında Kılıçdaroğlu şunları kaydetti: "Biz, hayatı paylaşmaktan gurur duyarız. Alın şimdi bu fotoğrafı pankartınıza koyun. Sevgili genç mütedeyyin kadınlar; size aylarca 'kazanımlarınızı kaybedersiniz' propagandası yapanlar, tüm haklarınızı 3-5 oya sattılar. Bay Kemal, asla kazanımlara dokunmaz."
Meral Akşener ise Kılıçdaroğlu'nun tweetini alıntıladı. Akşener, "13. Cumhurbaşkanı'mız Kemal Bey ve eşimi mutfakta görmekten ben de gurur duyuyorum. Çünkü 'kadın işi' 'erkek işi' yoktur. 'İnsan işi' vardır, paylaşmak vardır, yardımlaşmak vardır. Unutturmaya çalışanlara 14 Mayıs'ta hep birlikte hatırlatacağız" dedi.
Son Dakika › Politika › Kılıçdaroğlu, tepki çeken mutfak pankartına fotoğraflı yanıt: Alın şimdi bunu da koyun - Son Dakika