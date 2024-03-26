Meral Akşener, Edirne'de seçmenlerden oy istedi - Son Dakika
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Politika

Meral Akşener, Edirne'de seçmenlerden oy istedi

Meral Akşener, Edirne\'de seçmenlerden oy istedi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Edirne'de yaptığı konuşmada, seçmenlere hitap ederek, kendisine oy vermelerini istedi. Akşener, ayrıca partisinin belediye başkan adayı Hamdi Sedefçi'ye destek çağrısında bulundu ve emeklilerin gelirlerinin artırılması gerektiğini vurguladı. Akşener, ayrıca öğretmen atamaları ve mülakat sistemi konusunda da görüşlerini paylaştı.

26.03.2024 17:27  Güncelleme: 17:29
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Size kim iyi hizmet edecekse ona oy verin, bir de ilk defa sizlerden şahsen oy istiyorum." dedi.

Akşener, Saraçlar Caddesi'nde yaptığı konuşmada, yerel seçim çalışmaları kapsamında 34 ile giderek 50 programı tamamlamış olacağını söyledi.

Partisinin belediye başkan adayı Hamdi Sedefçi'ye destek isteyen Akşener, partilerinin anketlerde Edirne'de birinci çıktığını belirtti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in 10 Mart'taki Edirne mitinginde "Sedefçi'nin CHP'nin oyunu bölmek için İYİ Parti'den aday olduğu" yönündeki sözlerine değinen Akşener, "Buraya gelip 'Hamdi başkan çekilsin aksi taktirde AK Parti kazanıyor' denmesi en basit haliyle ayıptır. Gelip, sizlerin kalbine girip, sizlerin oyuna talip olmak başka bir şeydir ama bedavadan 'AK Parti kazanmasın' 'vay efendim Hamdi başkan oy bölüyor kendisi çekilsin biz kazanalım'. Bunun adına bizim Rumeli köylerinde 'yan gel Osman' denir. Çalışın kardeşim, çalışın." diye konuştu.

Akşener, emeklilerin gelirlerinin artırılması gerektiğini ifade etti.

Emeklilerin oylarına talip olduğunu belirten Akşener, "Size kim iyi hizmet edecekse ona oy verin, ben de ilk defa sizlerden şahsen oy istiyorum. Ben bugüne kadar hep birilerine kazandırdım bu defa bu kardeşinize -bu cümleyi de söyleyince Tayyip Bey'e benzedim galiba neyse- oy verin güçlendirin bakın haklarınızı nasıl söke söke alıyor." dedi.

Akşener, 100 bin öğretmen atamasının yapılması, mülakatın da kaldırılması gerektiğini kaydetti.

Bazı medya gruplarında kendisini ekonomi konusunda konuşma yapmadığı yönünde eleştirenlerin olduğunu ifade eden Akşener, "Ne diyorlar biliyor musunuz? 'Meral Hanım da hiç ekonomi konuşmuyor hep emekli konuşuyor'. ya Allah'ın salağı emekli açken, öğretmen tayin edilmemişken, 87 puan almış çocuğunun yerine mülakatta 73 puan almış arkadaşı atanırken, o ağlayan ana babanın hali, o umutsuz gencin hali ekonomimin kalbidir ve çiftçi ekonominin kalbidir." ifadelerini kullandı.

Daha sonra İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, İYİ Parti Edirne Belediye Başkan adayı Sedefçi ve partililerin eşliğinde esnafı dolaşan Akşener, Uzunköprü ilçesine hareket etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Meral Akşener, Edirne'de seçmenlerden oy istedi - Son Dakika

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