Gabar'da petrol bulunmasına Meral Akşener'den ilginç yorum geldi: Bizi gömecekti, mezar kazarken petrol buldu - Son Dakika
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Gabar'da petrol bulunmasına Meral Akşener'den ilginç yorum geldi: Bizi gömecekti, mezar kazarken petrol buldu

03.05.2023 17:18

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, terörden temizlenen Şırnak'ın Gabar Dağı'nda günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulunmasıyla ilgili "Sayın Erdoğan; Sayın Kılıçdaroğlu ile beni Gabar'a gömecekti, mezar kazarken petrol bulmuş" ifadelerini kullandı.

Bursa'da vatandaşlarla buluşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gabar'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulunduğunu açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilginç bir göndermede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine ve Kılıçdaroğlu'na yönelik sözlerine atıfta bulunan Akşener, "Sayın Erdoğan; Sayın Kılıçdaroğlu ile beni Gabar'a gömüyordu, mezar kazarken petrol bulmuş. Hayırlı bir işe sebep olmuşuz, vesile olmuşuz. Gabar'da mezar kazdılar petrol çıkmış. Cudi ve Gabar'a gömecekti muhterem, şimdi herhalde Cudi'de de başlayacak kazma, inşallah orada da petrol, doğal gaz bir şey bulur mezar kazma esnasında, Türkiye kazanır. Böyle cumhurbaşkanı olamaz" ifadelerini kullandı.

Akşener'in açıklamalarından satırbaşları;

"Türkiye sanki savaşa gidiyor! Ya seçime gidiyoruz seçime... Kovulan doktorlar için öğretmenler için KPSS mağdurları için ne yapacağımızı söylememiz gerekirken Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Bu arkadaşlara göre biz işgalciyiz, hadi oradan be! Ne zaman milli iradenin sahipleri bu ülkede işgalci oldu? Bu nasıl bir psikolojidir?

"CUMHURBAŞKANI KADINA SÜRTÜK DİYEMEZ"

Cumhurbaşkanı bu ülkede her vatandaştan sorumludur. Kadına sürtük diyemez. Çiftçiye hain diyemez. Domates yetiştiricisine terörist diyemez. Bir arkadaş var kafayı erkeklerin birbiriyle evliliğine takmış. Sonra ileriye gitti, uçtu uçtu, erkeklerle hayvanlar dedi. Şimdi asayişten sorumlu olması gereken muhteremin kafayı taktığı yerler. Bütün psikiyatrları bu muhteremin muayenesini yapmalarını, bu konuda görev almalarını rica ediyorum.

"BAĞ-KUR PRİMLERİNİ BİZ ÖDEYECEĞİZ"

Hemen 1 ay içerisinde 100 bin öğretmen tayin edeceğiz. Biz bunu söylüyoruz, sen ne yapacaksın kardeşim? Arkasından 150 bin öğretmen tayini daha yapacağız. Bütün köylerde yaş ortalaması 50 ile 55 arası. Gençlerin köylerine dönüp tarım üretimi yapmaları için bu genç arkadaşların tümünün SSK ya da Bağ-Kur primlerini 5 yıl boyunca devlet olarak biz ödeyeceğiz.

"SIĞINMACILARI GERİ GÖNDERECEĞİZ"

Ev kadınlarımıza ve 18-26 arasındaki gençlerimize 2500 lira maaş bağlayacağız. Türkiye'nin en önemli Suriyeli nüfusuna sahip Bursa. 7 trilyon dolar sınırdaşlarımızla ticaret anlaşmamız vardı. Biz Suriye ile niye kavga ettik? Bilginiz var mı? Karşılığı 10 milyon Suriyeli... Miktarını da kimse bilmiyor, diyelim 8 milyon. Beşar Esad yerinde duruyor. Bu işten zararımız ne oldu? İktidara gelir gelmez sığınmacıları geri göndereceğiz."

YORUMLAR (5)
  • Abdullah Bayraktar: BU KADAR OMURGASIZ MUHALEFET OLABİLİR Mİ Cevap Yaz 8 0 Yayından Kaldır
  • İBRAHİM ÇAĞLAYAN: ALLAH HAYİNLERE FİRSAT VERMESİN Cevap Yaz 6 0 Yayından Kaldır
  • ibrahim öztürk: Sn.aksener sn.kilicdaroglu bu seçimi kazanamaz deyip masayı devirip ne değişti kazanacağız moduna geçti biz de bunu anlamadık Cevap Yaz 36 2 Yayından Kaldır
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Meral Akşener, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Gabar'da petrol bulunmasına Meral Akşener'den ilginç yorum geldi: Bizi gömecekti, mezar kazarken petrol buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gabar'da petrol bulunmasına Meral Akşener'den ilginç yorum geldi: Bizi gömecekti, mezar kazarken petrol buldu - Son Dakika
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