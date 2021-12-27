Meral Akşener ilk kez böyle konuştu: 6 partili bir ittifak olacağız - Son Dakika

İzmir'de Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği ESİAD Liderler Buluşması toplantısına katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında da konuşan Akşener, Millet İttifakı'na yeni partilerin katılacağının sinyallerini vererek "Önümüzdeki seçimde belki yeni kurulan 2 parti ile belki 6 partili bir millet ittifakı olacağız" dedi.

"İKİ BAŞKANIN TARAF HALİNE GETİRİLMESİNİ YANLIŞ BULUYORUM"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylık ihtimali konusuna da parmak basan Akşener, "İki belediye başkanımız arkadaşımız anketlere koyarak muhalif seçmeni taraf haline getiren sistem oluştu bunu çok zararlı buluyorum. Bu iki belediye başkanı yada birden başka başarılı belediye başkanı varsa iki arkadaşı soruyor anketçiler. Bizim iki arkadaşın aday gösterilmesine karşı düşüncemiz yok sadece iki başkanı taraf haline getirilmesini yanlış buluyorum" dedi.

"BELKİ 6 PARTİLİ BİR MİLLET İTTİFAKI OLACAĞIZ"

Açıklamalarının devamında Millet İttifakı'na yeni partilerin katılması hakkında açıklamalarıyla devam eden Akşener, "Bizim hedefimiz ikinci bir Erdoğan seçmek değil. Biz arızaları giderilmiş 2'nci yüzyıla uygun yeni parlamenter sisteme geçiş yapmak istiyoruz. Tartışmaları kutuplaştırma üzerinden gitmesini yanlış buluyorum. Bu nedenle ben Cumhurbaşkanı adayı değilim dedim. Biz 24 Haziran'da 4 siyasi parti olarak 31 Mart'ta 2 yeni parti ile girdik. Önümüzdeki seçimde belki yeni kurulan 2 parti ile belki 6 partili bir Millet İttifakı olacağız" ifadelerini kullandı.