Meral Akşener: İstanbul\'u alarak Türkiye\'yi alamıyormuşuz

Politika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz İstanbul'u alarak Türkiye'yi alamıyormuşuz ve bu işten herkes memnunmuş, benim anladığım bu oldu" dedi.

31 Mart yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Artvin'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin Belediyesi'ni ziyareti sonrası belediyenin düzenlediği iftar programına katıldı. İftar sonrası katılımcılara seslenen Akşener, "Sizin dertlerinizin konuşulmadığı seçimler yaşandı. Biz bunu ortadan kaldırmak amaçlı ittifak teklif ettik. Oturduk masaya, ben arkadaşlarıma dedim ki 'İYİ Parti kazanacak ama Türkiye kaybedecekse, İYİ Parti'nin kaybetmesini kabul edin. Birinci önceliğimiz Türkiye ve Türk milleti.' Bunun üzerine biz seçimi bitirdik. Şimdi geldik 2023 seçimine, işte o zaman anladım bu tahterevalli çok rahatmış. Ben 21 Eylül'de 5 arkadaşımla birlikte sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Ben kendisine dedim ki, 'İstanbul ve Ankara belediye başkanlarından birini aday edecekseniz biz varız. Şayet ikisini de aday etmeyecekseniz, her iki arkadaşımızı da uyarın. Çünkü seçmeni taraftar haline, futbol kulübü haline getiriyorlar' dedim. Vallahi beni kimse duymadı. Neyse kabahatler benim olsun önemli değil fakat asıl mesele şu; biz İstanbul'u alarak Türkiye'yi alamıyormuşuz ve bu işten herkes memnunmuş, benim anladığım bu oldu" dedi.

Yerel seçimlere tek başlarına girdiklerini hatırlatan Akşener, emeklilerin ve atanamayan öğretmenlerin de oylarına talip olduğunu söyledi. - ARTVİN