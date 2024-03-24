Meral Akşener: İstanbul\'u alarak Türkiye\'yi alamıyormuşuz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz İstanbul'u alarak Türkiye'yi alamıyormuşuz ve bu işten herkes memnunmuş, benim anladığım bu oldu" dedi.
31 Mart yerel seçim çalışmaları çerçevesinde Artvin'e gelen İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Artvin Belediyesi'ni ziyareti sonrası belediyenin düzenlediği iftar programına katıldı. İftar sonrası katılımcılara seslenen Akşener, "Sizin dertlerinizin konuşulmadığı seçimler yaşandı. Biz bunu ortadan kaldırmak amaçlı ittifak teklif ettik. Oturduk masaya, ben arkadaşlarıma dedim ki 'İYİ Parti kazanacak ama Türkiye kaybedecekse, İYİ Parti'nin kaybetmesini kabul edin. Birinci önceliğimiz Türkiye ve Türk milleti.' Bunun üzerine biz seçimi bitirdik. Şimdi geldik 2023 seçimine, işte o zaman anladım bu tahterevalli çok rahatmış. Ben 21 Eylül'de 5 arkadaşımla birlikte sayın Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim. Ben kendisine dedim ki, 'İstanbul ve Ankara belediye başkanlarından birini aday edecekseniz biz varız. Şayet ikisini de aday etmeyecekseniz, her iki arkadaşımızı da uyarın. Çünkü seçmeni taraftar haline, futbol kulübü haline getiriyorlar' dedim. Vallahi beni kimse duymadı. Neyse kabahatler benim olsun önemli değil fakat asıl mesele şu; biz İstanbul'u alarak Türkiye'yi alamıyormuşuz ve bu işten herkes memnunmuş, benim anladığım bu oldu" dedi.
Yerel seçimlere tek başlarına girdiklerini hatırlatan Akşener, emeklilerin ve atanamayan öğretmenlerin de oylarına talip olduğunu söyledi. - ARTVİN
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İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Rusya'da gerçekleşen terör saldırısını kınayarak, terör eylemlerinin durdurulması için büyük mücadele gerektiğini belirtti. Turan ayrıca, Türkiye'nin reformlara, adımlara ve çalışmalara ihtiyacı olduğunu vurgulayarak, Geyikli beldesinin potansiyelini artıracak projelerin hayata geçirileceğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yerel seçimlerin hizmet odaklı olması gerektiğini belirterek, belediyelerin halkın ihtiyaçları için kullanılması gerektiğini söyledi. Yılmaz, Ağrı Belediye Başkan adayı Salih Aydın'ın gerçek belediyecilik anlayışını benimseyeceğine inandığını ifade etti. Ayrıca Yılmaz, enflasyonla mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini ve hedeflerinin tek haneli enflasyon rakamlarına ulaşmak olduğunu belirtti.
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Balıkesir'de düzenlenen bir iftar programında yaptığı konuşmada, birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin güçlü olması için çalıştıklarını ve terörle mücadelede başarılı olduklarını belirtti. Akar, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savunma sanayi alanında büyük mesafeler katettiğini ve Türkiye'nin büyük ve güçlü bir ülke olma yolunda ilerlediğini söyledi.
Göreve geldikleri ilk 5 yılda tamamlanan projelerle ilçenin şehir hüviyetine kavuştuğunu belirten Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Sorgun nüfusunun son 2 yılda ciddi oranda artığını ve ilçenin gelişip büyüdüğünü söyledi.
Sakarya'da Anadolu Gençlik Derneği tarafından düzenlenen gösteriye katılan yüzlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki hastanelere yönelik saldırılarını protesto etti. Ellerinde Filistin bayrakları ve dövizlerle yürüyen grup, İsrail aleyhine sloganlar atarak Orhan Camisi önünde basın açıklaması yaptı. Dernek başkanı, İsrail'in insanlık dışı saldırılarına dikkat çekerek Müslüman ülkelerin liderlerine Gazze'ye sahip çıkmaları çağrısında bulundu.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, engelleme çabalarına rağmen İzmir'in potansiyelini harekete geçireceklerini söyledi. Dağ, projelerini açıkladığı lansmanlara değinerek, İzmir'e hizmet etmeye talip olduklarını belirtti. İzmir'in kronik sorunlarının artık ertelenemeyeceğini vurgulayan Dağ, yerel seçimlerde projelerin tartışılması gerektiğini ifade etti. Dağ, İzmir'in potansiyelini harekete geçirmek için çabalayanlara rağmen hizmete odaklanacaklarını söyledi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesinin 'savaş suçu' teşkil edebileceği konusunda uyararak, Fransa'nın BM Güvenlik Konseyi'ne Gazze'de 'acil ve kalıcı bir ateşkes' çağrısında bulunan karar tasarısı sunmayı planladığını açıkladı.
Trabzon'da Anadolu Gençlik Derneği ve Milli Gençlik Vakfınca düzenlenen destek yürüyüşünde, İsrail'in Filistin'e yönelik şiddetini arttırdığı ve terör faaliyetlerini sürdürdüğü vurgulandı. Grup, 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı'na yürüyerek Filistin halkı için dua etti.
İstanbul Maltepe'de, AK Parti'nin seçim çalışması sırasında broşür dağıtan bir partilinin darbedilmesine ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Maltepe ilçesinde AK Parti seçim broşürü dağıtan vatandaşlara yönelik sözlü ve fiziki saldırıyı şiddetle kınadığını belirtti. Saldırı sonucunda yaralanan bir vatandaş için acil şifalar dileyen Bakan Tunç, saldırıyla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 6 şüphelinin gözaltına alındığını ve 1 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Bakan Tunç, demokrasilerde şiddete yer olmadığını ve birlik beraberliğe yönelik saldırıların başarıya ulaşamayacağını vurguladı.
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