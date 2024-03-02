Meral Akşener: İYİ Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi\'ne saygısızlık yapmadık

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milliyetçi Hareket Partisinde (MHP) görev yaptım Milliyetçi Hareket Partisi'nden çeşitli sebeplerle ayrıldık, İYİ Parti'yi kurduk. O günden beri biz Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına, genel başkanına saygısız tek bir söz etmedik" dedi.
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Ankara Etimesgut Seçim Koordinasyon Merkezi açılışında açıklamalarda bulundu. Seçimlerde hizmet üzerinden, projeler üzerinden rekabet edilmesi gerekirken bir kavga ortamı oluşturulduğuna dikkat çeken Meral Akşener, İYİ Parti'ye yönelik siyasi operasyonlar gerçekleştirildiğini de vurguladı.
"Operasyon bizim partimize çekildi? Şimdi bunları yazdık bir kenara"
"Etimesgut için yola çıkmış bütün siyasi partilerin adaylarına saygımız sonsuz, onlara başarılar diliyorum ama arkadaşımızı aday eder etmez partimize öyle bir operasyon çekildi ki hem de harim-i ismetimizde en türlü çirkinlik yapıldı" diye konuşan Akşener, şunları söyledi:
"Hilmi Başkandan bir zarar gören oldu mu bu şehirde, bu ilçede? Yok. Hilmi Başkanın aday gösterilmesi düşman kuvvet mi oluyor? Hayır. Bir partinin mensuplarından istifa etmek isteyen olabilir, saygım sonsuzdur. Beğenmez, son dakikada beğenmez ona da razıyım. 'Eyvallah' der, gider. Bakın ben 30 yıldır aktif politika yapıyorum. DYP'de politikaya başladım. ANAP-DYP kavgasında ben böyle bir böyle bir saygısızlık, bu kadar çirkin bir operasyon bir siyasi partiye yapıldığını görmedim. Daha sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nde görev yaptım Milliyetçi Hareket Partisi'nden çeşitli sebeplerle ayrıldık, İYİ Parti'yi kurduk. O günden beri biz Milliyetçi Hareket Partisi mensuplarına, genel başkanına saygısız tek bir söz etmedik. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'yle de bir yol yürüdük. O yolun sonunda başaramadık. Bizim gözümüzle başaramadık, ucube sistemi değiştiremedik. Onun için bu seçimde İYİ Parti olarak milletimizin bize verdiği görevi yerine getirmek için hür ve müstakil yerel seçimlerde yola çıktık, yani tartıya çıktık. Siz bizi onaylarsanız yolumuza devam edeceğiz, onaylamazsanız da evimize döneceğiz. Dolayısıyla anlatmaya çalıştığım şey şu; ya arkadaş bu nasıl bir Etimesgut'muş. Yani bu Etimesgut'ta neler var, neler; onu sorayım. Kimin ayağına taş attık, kimin cebine girenlerin ya da gireceklerin önüne geçtik? Ne yaptık biz de asla bir siyasi partide olmayacak bir saygısızlık, bir operasyon bizim partimize çekildi? Şimdi bunları yazdık bir kenara." - ANKARA
Son Dakika › Politika › Meral Akşener: İYİ Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ne saygısızlık yapmadık - Son Dakika
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'daki Erzin-Dörtyol arasındaki yol çalışmalarını inceleyerek açıklamalarda bulundu. Yerlikaya, yolun nitelik olarak istenilen düzeyde olmadığını belirterek, sıcak asfaltla bir çalışma başlattıklarını ve kısa sürede tamamlayacaklarını söyledi. Ayrıca, köprü meselesi ve hükümet konağı sözlerinin de olduğunu ifade eden Yerlikaya, depremzedeler için konut yapımlarının devam ettiğini ve valilik, kaymakamlık, emniyet binalarının da yapılacağını vurguladı.
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, İstanbul'da büyükşehir belediyesi ve ilçe belediye başkanlıklarına aday olduklarını açıkladı. Aksakal, partisinin görevinin küresel emperyalist sistemin elemanlarıyla mücadele etmek olduğunu belirtti.
İYİ Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Buğra Kavuncu, Okmeydanı'nda partisinin seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Kavuncu, esnaf ziyaretleri yaparak vatandaşlarla görüştü ve karanfil dağıttı. Açılışta konuşan Kavuncu, sevginin önemine vurgu yaparak, İstanbul'u daha iyi yöneteceğini belirtti.
AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan, Cumhur İttifakı olarak kentte güzel hizmetler üreteceklerini söyledi. Doğan, Samsun'un potansiyelinin yüksek olduğunu belirterek, şehri ileriye taşımak için çalışacaklarını ve Samsun'u bölgenin parlayan yıldızı haline getireceklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin sağlık alanında gerçekleştirdiği atılımların sembolü olarak gördüğü Antalya Şehir Hastanesinin 1500 yatak kapasitesiyle kente önemli bir katkı sağlayacağını belirtti. Erdoğan, şehir hastanelerinin eksikliklerinin en kısa sürede giderileceğini ve millete hizmet etmeye devam edileceğini ifade etti.
MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, "Biz kendi geleceğimiz hakkında, İstanbul hakkında karar vereceğiz.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 3 Mart 2024 tarihinde saat 14.00'da Sivas Sanayi ve Ticaret Odası Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan Sivas Aday Tanıtım Toplantısı'na katılacak. Karamollaoğlu, önce basın mensuplarıyla Behrampaşa Hanı'nda buluşacak ve ardından saat 14.00'te aday tanıtım programına katılacak.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ulaşımı kolaylaştırmak ve trafiği rahatlatmak için birçok proje hazırladıklarını belirtti. Aktaş, 2035 yılı ulaşım ana planında yer alan Demirtaş-Çalı metro hattına başlayacaklarını ve toplam raylı sistem hattını 89 kilometreye çıkaracaklarını söyledi. Ayrıca, kentsel dönüşüm projeleri, yeşil alanlar, akıllı şehir yönetimi ve gençlere yönelik destekler gibi konular da açıklandı.
SETA Genel Koordinatörü Prof. Dr. Burhanettin Duran, Antalya Diplomasi Forumu'nun Türkiye'nin diplomatik aktivizminin önemli bir örneği olduğunu belirtti. Duran, forumun dünyanın çeşitli yerlerinden çok sayıda diplomat, siyasetçi, gazeteci ve akademisyenin katılımıyla gerçekleştiğini vurgulayarak, ADF'nin dünyadaki sorunların çözümü için bir platform olduğunu ifade etti. Ayrıca, Duran Gazze ve İsrail'in katliamları gibi önemli konuların da forumda ele alındığını ve Türkiye'nin bölgede istikrar kurma ve işbirliğini arttırma hedefinin ADF ile desteklendiğini söyledi.
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