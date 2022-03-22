Meral Akşener Kayseri'ye geliyor - Son Dakika

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Kayseri'ye gelerek esnaf ziyaretinde bulunacak.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Genel Başkan Meral Akşener'in Kayseri programıyla ilgili bilgiler verdi. Ataş, "Hepinizin bildiği gibi İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 28 aydır Türkiye'yi dolaşıyor. 2020'nin ocak ayından bu yana 81 il ve neredeyse 300'e yakın ilçesini bir bir dolaştı. 50 civarında ilde ve 200'e yakın ilçede bende kendisine eşlik ettim. Buradaki maksadımız, vatandaşımız sorunlarını gündeme taşımak, onların yaşadığı sıkıntıları çözebildiğimiz ölçüde bizlerin çözmesi, dillendirilmesi, mecliste soru ve araştırma önergeleri ile hükümetin dikkatini çekmek ve belli bir kısmını da genel başkanımız kendisini dillendirerek Cumhurbaşkanının dikkatini çekerek çözüm üretmekti. Bugüne kadar uygulanmamış bir sistemi uygulayarak, gittiği hiçbir yerde siyaset yapmadan, kendi konuşmadan, daha çok vatandaşı konuşturarak bir yol aldık" dedi.

Ataş, "Bu geldiğimiz noktada da milletin gerçek sorunlarını ve gerçek gündemi ile hükümetin gündeminin farklı olduğunu herkes gördü. Algılar üzerinden ülkenin yönetildiğini bütün vatandaşlar gördü. Bu süre içerisinde 2021'in ekim ayı içerisinde Kayseri'yi de ziyaret etmişti. Şimdi 81 vilayeti tamamladık ve 2'inci tura başlıyoruz. Genel başkanımız 2'inci tura Kayseri'den start veriyor. Bu bizim ve Kayseri için önemlidir. İlk ziyaretini Kayseri'ye gerçekleştirecek. Genel başkanımız Çarşamba ve Perşembe günü Kayseri'de olacaklar. Kayseri'ye geldiği akşam iş insanları ve sanayiciler ile görüşmeler yapacak. İkinci gün ise Tomarza ve Bünyan ilçelerinde, ardında da Kayseri'de esnaf ziyareti gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ