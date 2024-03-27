Meral Akşener: Milletimizin içinde olmanın ne kadar önemli olduğunu Demirel'in sisteminden öğrendim - Son Dakika
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Politika

Meral Akşener: Milletimizin içinde olmanın ne kadar önemli olduğunu Demirel'in sisteminden öğrendim

Meral Akşener: Milletimizin içinde olmanın ne kadar önemli olduğunu Demirel\'in sisteminden öğrendim

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, milletin içinde olmanın siyasetçi için ne kadar önemli olduğunu Süleyman Demirel'in sisteminden öğrendiğini belirtti. Akşener, gençlerin sesini duymak ve yaşlıların düşüncelerini anlamak için İYİ Parti'nin kurulduğunu söyledi ve partisinin belediye başkan adayı Ahmet Tural için destek istedi. Ayrıca, öğretmenlerin mülakat sistemiyle ilgili sorunları çözeceğini söz verdi.

27.03.2024 22:51
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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Milletimizin içinde olmanın bir siyasetçi için ne kadar öğretici, ne kadar önemli olduğunu sizin evladınız, sizin büyüğünüz, sizin babanız, rahmetli Demirel'in sisteminden öğrendim." dedi.

Akşener, partisinin Isparta İl Başkanlığınca IYAŞ Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, İYİ Partinin kuruluş nedeninin gençlerin sesini duymak ve yaşlıların ne düşündüğünü anlamak olduğunu söyledi.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in tedrisinden geçtiğini belirten Akşener, sokak sokak gezerek seçmene dokunduğunu anlattı.

Diğer siyasi parti genel başkanları gibi sadece miting yapmadığını, ilçe ilçe gezerek esnafla bir arada olduğunu ifade eden Akşener, "Orada bana kızan insanlar da oluyor, beni seven insanlar da oluyor. Milletimizin içinde olmanın bir siyasetçi için ne kadar öğretici, ne kadar önemli olduğunu sizin evladınız, sizin büyüğünüz, sizin babanız, rahmetli Demirel'in sisteminden öğrendim." diye konuştu.

Akşener, partisinin belediye başkan adayı Ahmet Tural için destek istedi.

Tüm öğretmenlerin de oyuna talip olduğunu dile getiren Akşener, şunları kaydetti:

"Tutun elimi, verin gücü, o 100 bin öğretmeni nasıl tayin ettirdiğimi göreceksiniz. Mülakata hayır, yediden yetmişe mülakat konusunu gene 2023'te bırakacağız dendi hepimiz söyledik, mülakata devam. Mülakat öyle bir iğrenç durum ki torpilin dibi, imtihanların, yapılan sınavların içine tüküren bir sistem. Bakın o esnaf dükkanlarında tekrar söylüyorum, 87 puan, 93 puanla tayin edilememiş, mülakatta elenmiş çocuklar gördüm. Onların annelerini babalarını gördüm. Buna karşılık 67 puandan başlayarak 73 puana kadar olan, sistemde ayısı olan, dayısı olanın tayin edildiğini gördüm. Şurada bulunan bu gençlerin umudunu yere yıkmaya kimsenin hakkı yok. Bu mülakat meselesini söz veriyorum çözdüreceğim."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Meral Akşener: Milletimizin içinde olmanın ne kadar önemli olduğunu Demirel'in sisteminden öğrendim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Meral Akşener: Milletimizin içinde olmanın ne kadar önemli olduğunu Demirel'in sisteminden öğrendim - Son Dakika
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