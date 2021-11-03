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Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi - Son Dakika

Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi

03.11.2021 11:15

Parti grubunda konuşan Meral Akşener, konuşması sırasında "Sayın Öcalan" ifadelerini kullandı. Bir süre sonra arkadaşları tarafından uyarıldı ve Akşener, "Türk milletinden özür diliyorum" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parti grubunda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Konuşması sırasında "Sayın Öcalan" ifadesini kullanan Akşener, bir süre sonra arkadaşlarının uyarısıyla özür diledi.

"HDP'Yİ, PKK'NIN YANINDA KONUMLANDIRIYORUM"

Merak Akşener, partisinin grup toplantısında gündemi değerlendirdi. Siirt'teki esnaf ziyaretindeki kişinin kendisine "Burası Kürdistan" demesiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Akşener, "Bizim ilçe ziyaretlerimizi havuz medyası da yakından takip ediyor. Onların misyonu başka. AK Parti ve küçük ortağı bizim milletimizle temasımızdan çok rahatsız. O nedenle bizim bu ziyaretlerimizi baltalamak için her yolu deniyorlar. Bu sefer değişik bir şey oldu. Siirt'te her zamanki AK Parti atraksiyonun dışında bir HDP çalışanı bir esnafa gelip 'Burası Kürdistan' dedi. Neymiş, nasıl olur da 'Burası Kürdistan' dermiş. Neye şaşırıyorsunuz, bu kişi HDP çalışanı. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum. 'HDP, PKK ile arasına mesafe koymalı' diyoruz" dedi.

YANLIŞLIKLA "SAYIN ÖCALAN" DEDİ

Açıklamasının devamında "Sayın Öcalan" ifadesini kullanan Akşener, "Akşener, "Kaç gündür PKK'nın gündemini konuşan bir iktidar mensupları ve PKK'lıların söylemini gündeme getiren bir iktidar mensubu yöneticileri. İnanamıyorum. Sayın Bahçeli ile sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını biliyorduk ama Sayın Soylu'nun da paydaş olduğunu öğrenmiş olduk. PKK'nın değil, milletimizin gündemini tartışmaya davet ediyorum" diye konuştu.

"SAYIN ÖCALAN" İFADESİNE DÜZELTME

Akşener, arkadaşlarının kendisini uyardığını ve "Sayın Öcalan" ifadesini yanlışlıkla kullandığını belirterek şunları söyledi:

"Az önce konuşurken fark etmemişim, sayın Öcalan demişim. Sizden ve milletimden özür dilerim, aklımın ucundan bile geçmez bebek katiline sayın Öcalan demek."

Meral Akşener Sayın Öcalan dedi! Ardından hemen özür diledi

Halkların Demokratik Partisi, İYİ Parti, Siirt, PKK, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Meral Akşener 'Sayın Öcalan' dedi! Ardından hemen özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Meral Akşener "Sayın Öcalan" dedi! Ardından hemen özür diledi - Son Dakika
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