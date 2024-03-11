Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Gençlerin İlgisinden Memnun

Politika

Konya'nın mermez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, gençlerin gösterdiği ilginin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Biz bugün kadar yarın için, geleceğin Meram'ını inşa etmek için çalışıyoruz. Gençlerimize güzel bir gelecek bırakmak için çabalıyoruz" dedi.

Saha çalışmalarını aralıksız sürdüren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ve teşkilat mensuplarıyla birlikte ilçenin en yoğun bölgelerinden biri olan Zafer Yürüyüş Yolu, Gedavet Parkı, Atatürk Caddesi, Alaaddin Bulvarı ve Mevlana Caddesi'nde ziyaretlerde bulundu. Esnaflar ile burada vakit geçiren, alışveriş yapan ve kafelerde oturan aileler ve gençlerle sohbet eden Başkan Kavuş, gördükleri ilgiden bir hayli memnun kaldılar. Özellikle bölge esnaflarının sıcak karşılamaları renkli görüntülere sahne oldu.

"Gençlerimizin desteğini görmüş olmaktan mutluyum"

Gençlik yıllarının bu bölgede esnaf olarak geçtiğini hatırlatan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş ziyaretlere ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Zafer civarında gerçekleştirdiğimiz ziyaretler benim için ayrı bir anlamlı oluyor. Geçmiş yıllara gidip geliyoruz. Çoğu eski ama eskimeyen dostları ziyaret etmek sıla-i rahim yapmak gibi geliyor. Her birine sıcak karşılamaları ve samimi sohbetleri için teşekkür ediyorum. Bugünkü ziyaretlerin benim için bir diğer önemi de daha çok gençlerle bir araya gelmiş olmamız. Gençlerimizin bizlere gösterdiği ilgi bizleri ayrıca mutlu ediyor. Biz bugün kadar yarın için, geleceğin Meram'ını inşa etmek için çalışıyoruz. Gençlerimize güzel bir gelecek bırakmak için çabalıyoruz. Gençlerimizin beklentilerini biliyor ve çalışmalarımızı ona göre şekillendiriyoruz. Gençlerimiz, gelecek için ektiğimiz tohumdur. Biz bu tohumu sulayacak, yarınlarımıza en güçlü şekilde hazırlanacağız. Bugün, gençlerimizin de bunun çok iyi farkında olduklarını görmüş olmaktan mutluyum" diye konuştu.

"Başkanlarımız gururumuz oldu"

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular da, Başkan Mustafa Kavuş ile birlikte gerçekleştirdikleri ziyaretler hakkında yaptığı açıklamada, "Konya Belediyelerimiz yaptıkları hizmetlerle bizler için övünç kaynağı oldular. Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla şehrin dört bir yanını yatırımlarla donattılar. Bugün Konya sokaklarını alnımız ak, gururla dolaşıyorsak bunda en büyük paylardan biri de belediyelerimizin başarısı, başkanlarımızın özveri ile ortaya koydukları hizmetlerdir. Bugün vatandaşlarımız bizi sıcak, samimi ve güler yüzle karşılıyorlarsa nedeni başkanlarımızın bu gayret ve azimle tesis ettikleri gönül belediyeciliğidir. Bu nedenle Başkanımız Mustafa Kavuş'un şahsında tüm belediyelerimize ve belediye başkanlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Allah hizmetlerinin devamını nasip etsin" şeklinde konuştu. - KONYA