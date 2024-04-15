Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Personeliyle Bayramlaştı

Politika

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram Belediyesi bin 500'ün üzerindeki çalışanıyla büyük bir aile olduğunu belirterek, "Sizlerin fedakarlıklarıyla dışarıda taktirle anılan, hakkında güzel şeylerin söylendiği bir kurum haline geldik. Bundan sonra da bunun üstüne yeni şeyler koyarak yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Ramazan Bayramı sonrası personeliyle bayramlaştı. İlk bayramlaşma Meram Belediyesi Arif Bilge Tesislerinde gerçekleştirildi. Mesai arkadaşlarıyla buluşan Başkan Kavuş, personelinin bayramlarını tek tek kutlayarak, ilçenin rahat ve huzurlu bir bayram geçirmesi için yaptıkları çalışmalar sebebiyle onlara teşekkür etti.

"Yaptıklarımızın üzerine yenilerini koyarak yolumuza devam edeceğiz"

Bayramlaşma töreninde personeline seslenen Başkan Mustafa Kavuş, güzel bir Ramazan ayını ve bayramını geride bıraktıklarını hatırlatarak, "Allah ibadetlerinizi kabul etsin, hepimizi sağlık ve afiyet içinde ailelerinizle birlikte nice Ramazanlara ve bayramlara ulaştırsın. Yoğun bir dönemi geride bıraktık. Meram Belediyesi bin 500'ün üzerindeki çalışanıyla büyük bir aile. Bu büyük aile el birliği ile çalışarak bu yoğun dönemde güzel bir sonuca ulaştı. Sizlerin fedakarlıklarıyla dışarıda taktirle anılan, hakkında güzel şeylerin söylendiği bir kurum haline geldik. Bundan sonra da bunun üstüne yeni şeyler koyarak yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

"31 Mart Seçimleri tazelenmemiz için bir milat olacak"

Başkan Mustafa Kavuş'un bayramlaşma programı Meram Belediyesi Hizmet Binasında devam etti. Burada ekip arkadaşlarına konuşan Başkan Kavuş, 31 Mart Yerel Seçimlerinin kendileri için yeni bir milat olduğuna vurgu yaparak, "Belediye başkanlığı görevimizde ikinci dönemimize başladık. Bu dönem ilkinden çok daha verimli geçsin diye daha çok çalışacak ve daha çok üreteceğiz. Bu seçimler bizim için tazelenmeye, yeniden çok daha hızlı ve çok daha fazla çalışmak için vesile olacak. Geçmiş birikimlerimizin, tecrübelerimizin üzerine yenilerini ekleyeceğiz. Meram'a sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Bizim tek işimiz; Meram ve Meram'a hizmet etmek"

Hizmette geçirecekleri yeni dönemin yol haritası hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Başkan Kavuş, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bizim için en önemli şey hemşehrilerimizin söyledikleridir. Bu sebeple seçim sonuçlarını iyi okuyarak ve değerlendirerek; daha fazla çalışarak, daha fazla özveri göstererek yolumuza devam edeceğiz. Hemşehrilerimize en küçük detaylara kadar dikkat ederek yaklaşım göstereceğiz. Sadece işini çözmekle kalmayıp, yüzde yüz memnuniyetini sağlayacak sıcak ve güler yüzlü yaklaşımımızı sürdüreceğiz. Bizim tek işimiz, tek derdimiz var; o da Meram, Meram'a hizmet. Hemşehrilerimiz Meram'ı taşıyla toprağıyla her şeyini bize emanet etti. Bu emanete en güzel şekilde sahip çıkacak ve hizmetimizi en güzel şekilde yapacağız. Önümüzdeki dönem hizmet çıtasını hep birlikte daha da yukarıya taşıyacağız."

Başkan Kavuş, konuşmasının ardından personeliyle tek tek bayramlaştı. - KONYA