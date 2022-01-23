Üye Girişi
Meram Belediyesi Mobil Taziye Aracı vatandaşların zor günlerinde hizmet veriyor - Son Dakika

Meram Belediyesi Mobil Taziye Aracı vatandaşların zor günlerinde hizmet veriyor

23.01.2022 12:58
Meram Belediyesi Mobil Taziye Aracı vatandaşların zor günlerinde hizmet veriyor

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin kendi bünyesindeki atölyelerde iç dizaynı gerçekleştirilen mobil taziye araçları soğuk kış günlerinde ihtiyaca karşılık veriyor.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesinin kendi bünyesindeki atölyelerde iç dizaynı gerçekleştirilen mobil taziye araçları soğuk kış günlerinde ihtiyaca karşılık veriyor.

Meram Belediyesi, fiziki belediyeciliğin yanı sıra, sosyal belediyecilik alanında da yaptığı çalışmalarla takdir toplamaya devam ediyor. Bu kapsamda belediyenin kendi bünyesindeki atölyelerde özel olarak dizayn edilen taziye otobüsleri, vatandaşların acılı günlerinde misafirlerini ağırlamasına vesile oluyor. Özellikle soğuk kış günlerinde vatandaşların içerisinde misafir edildiği mobil taziye araçlarında Meram Belediyesi tarafından yemek ve sıcak çay ikramı da gerçekleştiriliyor.

"Gönül almak ve gönüllerde olmak çok kıymetli"

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, vatandaşların bazen mutlu bazen de acılı günlerinde yanlarında olmaya devam ettiklerini belirtirken, "Hemşehrilerimizin ihtiyaçlarına cevap vermek adına elimizden geldiği ölçüde projeler üretiyor, planlamalar yapıyoruz. Fiziki olarak ilçemizi güzelleştirirken, sosyal alanda da hemşehrilerimizin yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bazen düğünlerde, bazen iş yeri açılışlarında, bazen hasta ziyaretlerinde, bazen yavrularını kucaklarına aldıklarında. Gönül almak ve gönüllerde olmak bizim için çok kıymetli. Mobil taziye araçlarımızla da hemşehrilerimizin acılı günlerinde bir nebze olsun destek olmaya gayret gösteriyoruz" şeklinde konuştu.

4 mobil taziye aracı Meram'ın her noktasına hizmet veriyor

Taziye araçlarının iç dizaynının tamamıyla Meram Belediyesi'nin atölyelerinde gerçekleştirildiğini belirten Başkan Kavuş, "Göreve geldiğimizde var olan taziye otobüslerimizin ihtiyacı tam olarak karşılamadığını tespit ederek otobüs sayımızı 4'e yükselttik. Destek Hizmetleri birimimiz tarafından atölyelerimizde hazırlanan otobüslerimizi araç filomuza dahil etmiştik. Bugün gelinen noktada, özellikle soğuğun etkili olduğu günlerde araçlarımız önemli bir görev üstleniyor. Yine otobüs park alanı için uygun olmayan noktalarda taziye çadırlarımız da talebe cevap veriyor. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da hemen hemen her alanda geliştirdiğimiz sosyal projelerimizle vatandaşlarımızın yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - KONYA

Meram Belediyesi Mobil Taziye Aracı vatandaşların zor günlerinde hizmet veriyor
Meram Belediyesi Mobil Taziye Aracı vatandaşların zor günlerinde hizmet veriyor
Meram Belediyesi Mobil Taziye Aracı vatandaşların zor günlerinde hizmet veriyor
Meram Belediyesi Mobil Taziye Aracı vatandaşların zor günlerinde hizmet veriyor

YORUMLAR
500

Meram Belediyesi, Tragger, Konya, Meram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meram Belediyesi Mobil Taziye Aracı vatandaşların zor günlerinde hizmet veriyor - Son Dakika


Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu         
12:51
Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak         
12:14
5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu 5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu         
10:56
Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı Ekrem İmamoğlu: Genel başkanımla beni kavga ettirecek bir Allah'ın kulu henüz Türkiye topraklarında doğmadı         
10:38
Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay Katili en yakını çıktı! ABD'li sosyal medya fenomeni Petito'nun ölümünde yeni detay         
08:41
Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var Amasya'da yolcu otobüsü buzlanma sebebiyle kontrolden çıktı: 30 yaralı var         
08:32
Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım Tutuklanan Sedef Kabaş'ın ifadesi ortaya çıktı: Sayın Cumhurbaşkanı'nı hedef alarak kullanmadım         
22:26
Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye Akşener'den gazeteci Sedef Kabaş'ın Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanması hakkında ilk yorum: Nereden nereye         
20:21
Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı Son Dakika: Cumhurbaşkanına hakaret suçundan sulh ceza hakimliğine sevk edilen gazeteci Sedef Kabaş tutuklandı         
19:07
Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak Meteoroloji'den İstanbul'a gök gürültülü kar sağanağı uyarısı! Kalınlık 20 santimi bulacak         
18:47
Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik Nuray'ın sır ölümünün arkasından yasak aşk çıktı: Cinsel gücü artırıcı ilaç kullandım, gece ilişkiye girdik         
18:46
Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı Son Dakika: CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanına hakaretten gözaltına alınan Sedef Kabaş'a sahip çıktı: Deyim paylaştı         
18:15
Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı! Sezonun en iyisi seçilir! Pedro'nun Fenerbahçe'ye attığı inanılmaz gol, kimsede akıl bırakmadı!         
18:06
Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu Türkiye kara gömüldü! Görüş mesafesinin 4 metreye düştüğü Erciyes'te kazalar kaçınılmaz oldu         
16:38
AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor AK Parti, Erdoğan'a hakaret edilen programdaki iki isim için daha harekete geçiyor         
16:27
Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak Son Dakika! Gözaltına alınan Sedef Kabaş'la ilgili Adalet Bakanı Gül'den ilk açıklama: Hak ettiği karşılığı bulacak         
11:33
Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi Hande Sarıoğlu'ndan "Göğüslerinin bakımını nasıl yapıyorsun?" sorusuna "18 bin TL'ye yaptırdım, elletmiyorum" diye yanıt verdi         
10:53

Son Dakika Haberleri
12:51 Sarı kodla uyarı! Meteoroloji uzmanlarından "Kalp rahatsızlığı olanlar dışarı çıkmasın" anonsu
12:15 Hemşire Ömür Erez cinayetinde katil, kan lekesi olan montunu çöpe atıp yenisini almış
12:13 Renault, otomobil üretimini 15 gün boyunca tamamen durduracak
11:55 Beren Saat'ten Sezen Aksu paylaşımı! Cumhurbaşkanı'na Hatırla Sevgili dizisinden bir sahneyi hatırlattı
11:38 2021'in çözülemeyen tek vaka! Doğal gaz tesisatçısı Burak Durna cinayeti
11:26 Yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor! İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri çift yönlü askıya alındı
11:25 Fahriye Evcen karlar üzerinde verdiği peş peşe pozlarla büyüledi
11:09 Kar yağışı tüm Türkiye'yi esir aldı! Karayolları Genel Müdürlüğü, kapatılan yolların listesini paylaştı
10:55 5 aylık hamile Başak Dizer'den ayna pozu
10:53 3 kişinin hayatını kaybettiği Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazadan ilk görüntüler
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2022 13:06:14. #1.13#
SON DAKİKA: Meram Belediyesi Mobil Taziye Aracı vatandaşların zor günlerinde hizmet veriyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement