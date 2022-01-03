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Meram Masası 2021'de çözümün adresi oldu - Son Dakika

Meram Masası 2021'de çözümün adresi oldu

03.01.2022 14:03
Meram Masası 2021'de çözümün adresi oldu

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi "Bizim Meram Masası" 2021 yılında 242 farklı konuda toplam 33 bin 572 başvuruyla vatandaşların taleplerini yerine getirdi.

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi "Bizim Meram Masası" 2021 yılında 242 farklı konuda toplam 33 bin 572 başvuruyla vatandaşların taleplerini yerine getirdi.

Meram Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, kurulduğu günden bu yana belediye ile vatandaşlar arasında güçlü bir iletişim ağı haline gelerek vatandaşların sorunlarına çok daha hızlı çözümler üreten 'Bizim Meram Masası'nın 2021 yılı faaliyet raporunu kamuoyu ile paylaştı. Buna göre; "Vatandaşların taleplerini başkana ve başkanlığa mesaj, CİMER, mail, sosyal medya, telefon, valilik açık kapı, büyükşehir açık kapı, web sitesi, whatsapp ve yüz yüze olmak üzere 11 ayrı kanaldan toplayan 'Bizim Meram Masası'nda 2021 yılında 242 farklı konuda toplam 33 bin 572 müracaat kaydı oluşturuldu. Bu müracaatlarda vatandaşlar, 12 bin 518 başvuru ile en fazla telefonla başvuruyu tercih etti. 7 bin 048 adet yüz yüze başvuru yapılırken, 8 bin 339 başvuru web sitesi üzerinden, 817 kayıt ise başkana mesaj yolu ile geldi. En az müracaatlar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Valilik ve resmi yazı aracılığıyla gerçekleştirildi. Bu başvuruların müdürlüklere göre dağılımı ise şu şekilde gerçekleştirildi; 5 bin 409 başvuru Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, 5 bin 328 kayıt Veteriner İşleri Müdürlüğü, 4 bin 319 başvuru Fen İşleri Müdürlüğü, 2 bin 821 kayıt Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, 2 bin 742 başvuru da Zabıta Müdürlüğü'ne gerçekleşti.

"Birim hızlı çözümler üretmeye 2021 yılında da devam etti"

Meram Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 2021 yılında birime yapılan müracaat konuları ile ilgili bilgiler hakkında da şu bilgiler verildi; "Bu yıl içinde 4 bin 929 gıda yardımı ve sosyal kart talebi, 2 bin 064 imar çapı müracaatı gerçekleşti. Bizim Meram Masası'nın önemli kollarından biri olan 'Kariyer Merkezi'ne 2021 yılında bin 314 başvuru yapılırken yönlendirme sayısı da 2 bin 643 olarak gerçekleşti. Müracaatların mahallelere göre dağılıma bakıldığında ise en fazla müracaat bin 469 adetle Gödene Mahallesinden, bin 455 adet müracaat Alakova Mahallesinden bin 274 adet Yaylapınar Mahallesinden, bin 200 müracaatta Bahçeşehir Mahallesinden oldu. En az kayıtlar ise Mamuriye, Gülbahçe, Evliyatekke ve Çomaklar Mahallelerinden alındı. Geçtiğimiz yıl yaklaşık 45 bin çağrıya yanıt veren ve 'Bizim Meram Masası' tarafından koordine edilen Vefa Destek Grubu'na kısıtlamaların kalkmasıyla bu yıl sadece bin 283 başvuru yapıldı. Birim, 2021 yılında toplamda 33 bin 572 adet Bridge kaydı, 43 bin 662 adet EBYS kaydı ve toplamda aldığı 77 bin 234 başvuru ile Meram'ın sorunlarına hızlı çözümler üretmeye 2021 yılında da devam etti. Ekipler, taleplerle birebir ilgilenerek çözüm arayışında bulundu ve gelen taleplerin yüzde 96'sına olumlu/olumsuz geri dönüş sağlandı."

"Bizim Meram Masası sayesinde hemşehrilerimize çok daha yakınız"

Birimin bugüne değin yürüttüğü çalışmaları değerlendiren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, 2019 yerel seçimlerinin hemen akabinde hayata geçirdikleri 'Bizim Meram Masası'nın kurulduğu günden bu yana hemşehrileriyle kendileri arasında önemli bir köprü görevi gördüğünü kaydetti. Bizim Meram Masası'nın, kullandığı iletişim araçları sayesinde sorunlara hızlı çözümler üreterek hem kendilerinin işini kolaylaştırdığını hem de vatandaşların memnuniyetini artırdıklarını ifade eden Başkan Mustafa Kavuş, açıklamasını şu şekilde sürdürdü; "Bizim Meram Masamız sosyal yardım taleplerinden altyapı kazı izinlerine, imar çapı başvurularından evlilik müracaatlarına kadar çok geniş bir yelpazede istek, talep ve şikayetleri alıyor. 'Bizim Meram Masası' hemşehrilerimizle aramızdaki en güçlü köprülerden biri. Birim, yaklaşık üç yıldır vatandaşlarımızın sorunlarına hızlı çözümler üreterek önemli bir başarı yakaladı. Onların talep ve istekleri bizim içinde bir pusula görevi görüyor, aldığımız başvurulara göre hizmetlerimizi şekillendiriyor ve ona göre bir yol haritası belirliyoruz. Bu da hizmeti alan vatandaşlarımızı da hizmeti veren bizleri de mutlu ediyor." - KONYA

Meram Masası 2021'de çözümün adresi oldu
Meram Masası 2021'de çözümün adresi oldu
Meram Masası 2021'de çözümün adresi oldu

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Meram Belediyesi, Hisarcık, Konya, Meram, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Meram Masası 2021'de çözümün adresi oldu - Son Dakika


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