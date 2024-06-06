Merkez Bankası'nın rezervleri pozitif bölgeye geçti - Son Dakika
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Politika

Merkez Bankası'nın rezervleri pozitif bölgeye geçti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Merkez Bankası'nın brüt rezervlerinin 143,6 milyar dolara yükseldiğini ve swap hariç net rezervlerin 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçtiğini açıkladı. Yılmaz, rezervlerin artmasıyla birlikte dezenflasyon sürecinin hızlanacağını ve Türkiye'nin ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümesine katkı sağlayacağını belirtti.

06.06.2024 22:45
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CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Merkez Bankası brüt rezervleri 143,6 milyar dolar seviyesine yükselmiş, swap hariç net rezervler yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiştir" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Finansal ve makroekonomik istikrarımız güçlenirken, rezervlerimiz artmaya devam etmektedir. Merkez Bankası brüt rezervleri 143,6 milyar dolar seviyesine yükselmiş, swap hariç net rezervler yaklaşık 4 yıl aradan sonra ilk kez pozitif bölgeye geçmiştir. Uluslararası kaynak girişinin hızlanması, ihracat gelirlerimizin artması ve yurtiçi yatırımcının dövize yönelik talebinin azalmasıyla birlikte Merkez Bankası'nın rezerv biriktirme süreci hızlanmıştır" ifadelerini kullandı.

Yılmaz, artan güven, iyileşen risk primi, azalan cari açık ve hızlanan dış kaynak girişiyle, ileriki dönemde daha da artmasını bekledikleri rezervlerin, dezenflasyon sürecini hızlandırarak, Türkiye'nin ekonomik istikrar ve sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunacağını belirtti.

Kaynak: DHA

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