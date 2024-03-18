Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer\'den oto sanayicilere müjde

Cumhur İttifakı Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, Bozburun Mahallesi'nde oto sanayicilerinin kullanacağı 4. sanayi sitesinin müjdesini verdi.
Cumhur İttifakı'nın Merkezefendi Belediye Başkan Adayı Ekrem Başer, yeni sanayi sitesi projesinin Denizli Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile hayata geçirileceğini, tamamlandığında kent merkezindeki yeni sanayi sitesi ihtiyacının ortadan kalkacağını belirtti. Başkan Adayı Başer, 4. Sanayi Sitesi'nin özellikle otomotiv sektöründe faaliyet gösteren sanayicilere büyük fayda sağlayacağını vurguladı. Tamamlandığında Türkiye'nin en modern sanayi sitelerinden birinin olacağını belirten Başkan Adayı Başer, bu projenin açıklamasında sanayi sitesinin içinde ibadethane, sosyal tesisler, ticaret merkezi, idari tesisler ve geniş yeşil alanlar gibi birçok farklı alanın bulunacağı belirtti. Proje ile farklı sanayi sitelerinde dağınık bir şekilde faaliyet gösteren oto sanayicileri de bu modern tesis sayesinde toplu bir şekilde çalışma imkanına kavuşacağı ifade edildi.
AK Parti Merkezefendi Belediye Başkanı Adayı Ekrem Başer, projenin hayata geçirildiğinde Denizli'nin sanayi alanında daha rekabetçi hale gelmesine, bölgenin ekonomik kalkınmasına büyük katkı sağlayacağına, bölgedeki iş imkanlarını artıracağına, yerel ekonomiyi canlandıracağına ve Denizli'nin sanayi potansiyelini daha etkin hale getireceğini ifade etti. - DENİZLİ
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NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Görüşmede, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü destekleyen NATO'ya teşekkür edildi ve Azerbaycan ordusundaki reformlar ile sınır durumu hakkında bilgi verildi. Ayrıca, siber güvenlik, mayın temizleme ve bölgesel güvenlik konuları da görüşüldü.
18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 109. yıldönümü nedeniyle Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen anma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 1. Ordu ve İstanbul Garnizon Komutanı Orgeneral Ali Sivri katıldı. Törende şehitlerin aziz hatırası için dua edildi ve Çanakkale Anıtı'na çelenk bırakıldı. Protokol, törenin ardından şehit mezarlarını ziyaret ederek şehit yakınlarıyla duygularını paylaştı.
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CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, 5 yıl önceki 'para sayma' görüntüleriyle ilgili çıkan yalan haberler hakkında açıklama yaparak, yasal süreç başlatılacağını duyurdu.
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