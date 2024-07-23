Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika
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Politika

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 24 Temmuz Basın Bayramı\'nı kutladı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 116'ncı yıl dönümü olan 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı. Başkan Doğan, basının toplumsal yaşamın önemli bir unsuru olduğunu belirterek, basının demokrasinin temel taşlarından biri olduğunu vurguladı.

23.07.2024 15:23  Güncelleme: 15:24
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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Türk basınında sansürün kaldırılmasının 116'ncı yıl dönümü olan 24 Temmuz Basın Bayramını kutladı.

Basının toplumsal yaşamın en önemli unsurlarından biri olduğunu belirten Başkan Doğan, "Haber alma özgürlüğü, demokrasinin temel taşlarından biridir. Türk basını, ülke olarak gelişmemizin, kalkınmamızın, güçlenmemizin ve hedeflerimize ulaşmanın en önemli kurumlarından biridir. Basın, her zaman milletin gözü, kulağı ve sesi olmuştur. Basın ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışıyla, ülkemizde olup biten her şeyi kamuoyunun gündemine taşıyarak toplumsal aydınlanmamıza ve demokrasimizin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Sansürün kaldırılması ve ifade hürriyetinin sağlanması, basın tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Bütün basın kuruluşları, görevlerini sansüre uğramadan, kısıtlanmadan, engellenmeden yapabilmelidir. Unutulmamalıdır ki, gelişmiş demokrasilerdeki en önemli özgürlüklerden biri de basın özgürlüğünün var olabilmesidir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi 'Basın, milletin müşterek sesidir. Bu önemli ve anlamlı günde, kalemini demokrasi, insan hakları, barış, adalet ve halkın çıkarları için kullanan, hemşehrilerimizin doğru haber alma ve bilgi edinme ihtiyacını karşılayan, mesai gözetmeksizin fedakarca çalışan basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 24 Temmuz Basın Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

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