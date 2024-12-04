Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan\'dan Kadın Hakları Günü Mesajı

Politika

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkıverilmesinin 90. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı verilmesinin 90. yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajında, "Ülkemiz, kadınlara bu hakkı birçok Avrupa ülkesinden önce tanıyarak kadınların toplumsal hayatta aktif rol almasını teşvik eden öncü bir ülkedir. Bundan tam 90 yıl önce, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde, Türk kadınları eşitlik mücadelesinde dünyaya örnek olan bir kazanım elde etti. Kadınlarımız, seçme ve seçilme hakkına kavuşarak siyasi hayatta söz sahibi olma hakkını kazandı. Bu hak, yalnızca bir yasal düzenleme değil; aynı zamanda eşitlik, özgürlük ve demokrasi yolunda atılan tarihi bir adımdır. Kadınların eğitimde, iş hayatında, siyasette ve sosyal hayatta daha fazla yer almasını sağlamak, bizim geleceğe bırakacağımız en büyük miras olacaktır. Bizler, kadınlarımızın hayatın her alanında güçlü bir şekilde var olmaları için çalışıyoruz. Bu tarihi günde, geçmişte bu haklar için mücadele eden tüm kadınlarımızı saygıyla anıyor, onlara minnetlerimi sunuyorum. Kadınlarımızın eşit ve onurlu bir yaşam sürmesi için mücadelemizi sürdüreceğimizin sözünü veriyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü'nü ve Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkı'nın tanınmasının 90. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor, eşit, özgür ve güçlü bir gelecek temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ