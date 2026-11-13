Merkezefendi'de Başkan Vekili Bartal, tutuklu Şeniz Doğan'ın ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Merkezefendi'de Başkan Vekili Bartal, tutuklu Şeniz Doğan'ın ailesini ziyaret etti

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Merkezefendi\'de Başkan Vekili Bartal, tutuklu Şeniz Doğan\'ın ailesini ziyaret etti
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Merkezefendi Belediye Başkan Vekili seçilen Osman Bartal, göreve gelir gelmez ilk ziyaretini tutuklu Şeniz Doğan'ın ailesine yaptı. Bartal, 'Başkanımız yeniden aramıza dönene kadar ailesinin yanında olacağız' diyerek emanete sahip çıktıklarını vurguladı.

Merkezefendi Belediye Başkan Vekili seçilen Osman Bartal, göreve gelmesinin ardından ilk ziyaretini Şeniz Doğan'ın ailesine gerçekleştirdi. Bartal, "Başkanımız yeniden aramıza dönene kadar ailesinin yanında olacağız" dedi.

Merkezefendi Belediye Başkan Vekili Osman Bartal, başkan vekili seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Şeniz Doğan'ın ailesine yaptı. Ziyarete Yeni Parti Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum ve Yeni Parti Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan da katıldı.

Tutuklanmasının ardından oğlu Reşat Çınar'ı Merkezefendililere emanet eden Şeniz Doğan'ın ailesiyle bir araya gelen Bartal, verilen emanete sahip çıktıklarını vurguladı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Osman Bartal, "Başkanımızın bizlere emanet ettiği oğlu Reşat Çınar'a da Merkezefendi'mize de sahip çıkıyoruz. İl Başkanımız Ali Osman Horzum ve İlçe Başkanımız Müjdat İlhan ile birlikte Reşat Çınar'ı ve aile büyüklerini ziyaret ettik. Şeniz Başkanımız yeniden aramıza dönene kadar ailesinin yanında olacak, onun emeklerine ve hizmet anlayışına yakışır şekilde Merkezefendi'miz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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