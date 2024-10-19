Merkezefendi'de Muhtarlar Günü Kutlandı - Son Dakika
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Politika

Merkezefendi'de Muhtarlar Günü Kutlandı

Merkezefendi\'de Muhtarlar Günü Kutlandı

Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlarla bir araya gelerek onların önemine vurgu yaptı ve birlikte projeler gerçekleştirme sözü verdi.

19.10.2024 15:58  Güncelleme: 16:00
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Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, 19 Ekim Muhtarlar Günü için düzenlenen etkinlikte muhtarlar ve değerli aileleri ile bir araya geldi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla muhtarlar ve aileleri için program düzenlendi. Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda düzenlenen programa Merkezefendi Kaymakamı Abdullah Demir, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları, Muhtarlar Derneği Denizli Şube Başkanı Osman Yüreci, il ve ilçede görev yapan muhtarlar ve Merkezefendi Belediyesi'nde görev yapan birim müdürleri katıldı.

"Muhtarlarımızla beraber daha güzel bir Merkezefendi için"

Muhtarların çok yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten Başkan Doğan, "Bugün burada, 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlamak için bir araya gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Muhtarlar, toplumumuzun en temel yapı taşlarıdır. Yerel sorunların çözümünde, vatandaşlarımızla olan köprüyü kuran, onların sesi olan sizlersiniz. Görev sürecim boyunca, sizlerle birlikte çalışmanın ve fikirlerinizi dinlemenin önemini her zaman vurguladım. Sizler, mahallelerinizdeki sorunları en iyi bilen, çözüm önerilerini en iyi sunan kişilersiniz. Bu nedenle, her zaman yanınızda olacağımı, fikirlerinizi ve projelerinizi destekleyeceğimi bilmenizi isterim. Bugün, burada bir araya geldiğimiz bu özel günde, sizlerin verdiği hizmetlerin arkasında, ailelerinizin desteği de büyük. Onların fedakarlıkları sayesinde, sizler daha etkili olabiliyorsunuz. Bu vesileyle, tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Birlikte daha nice güzel projelere imza atacağımıza olan inancım tam. Hep birlikte Merkezefendi'yi daha da güzelleştirmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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