Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: Mersin Büyükşehir sosyal politikalarda örnek belediyelerden biri

Devlete ihtiyacı olanlara dokunduklarını belirten Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sosyal politikalarda Mersin Büyükşehirin örnek belediyelerden biri olduğunu söyledi.
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, 'Kent Katılımı Buluşmaları' kapsamında Anamur, Aydıncık ve Bozyazı'da faaliyet gösteren oda, dernek ve sendikaların temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Seçer, 5 yıl boyunca yapılan hizmetler ile önümüzdeki 5 yıllık süreçte yapılacak çalışmalar hakkında da katılımcılara bilgi verdi.
Anamur, Aydıncık ve Bozyazı'nın tarım kentleri olduğunu ve üretilen ürünlerin raf değeri yüksek ürünler olduğunu söyleyen Başkan Seçer, "Önemli bir tarım bölgesi" derken bu noktada yolun önemine de değindi. Daha önce yapılan yolların bataklığın üzerine sadece parke döşenen yollar olduğunu kaydeden Seçer, "Bu bölgelerde birçok noktada çalışmalar yaptık. Bataklıktı ve üzerindeki yollar öyle altyapısı olan yollar değildi. Üzerine parke çekilmiş, düzeltilmiş ya da asfalt çekilmiş. Biz buraya altyapı için binlerce ton taş çektik" ifadelerine yer verdi.
Hizmetleri yaparken bölgesel ayrım yapmadıklarına vurgu yapan Seçer, "Buranın yol ihtiyacı vardı ve biz de yapma kararı aldık. ve bunu olması gerektiği gibi yaptık. 5 yıllık süre boyunca hiçbir işi yarım yapmadık. Yasak savmak için yapmadık. Köy yollarını ve grup yollarını önemsedik" dedi.
Her bölgenin yüzölçümüne göre grup yollarında çalışmalar yaptıklarını kaydeden Seçer, "Anamur'da son 4 yılda kullandığımız asfalt 35 bin ton. Aydıncık'ta 2 bin ton, Bozyazı'da 10 bin ton. Bu yıl Anamur'a 32 bin ton, Bozyazı'ya 20 bin ton, Aydıncık'a da 10 bin ton asfalt planladık"diye konuştu.
Merkezde olduğu gibi ilçelerde de sosyal politikalara önem verdiklerini belirten Seçer"Mutlaka yatırımcı bir belediye başkanıyım. Yollara bu kadar para ayıran, Mersin'de raylı sistemler dönemini başlatan, metronun temelini atan, 47 kilometre tramvayı, hafif raylısı, yeraltı metrosu projesini hazırlayan, ilk etabının ihalesini yapıp temelini atan, bu kadar büyük yatırımlara giren bir belediye başkanıyız ama bizim için esas olan öncelikli insan. İnsanımızın hastası, insanımızın acısı, çocuğu, kadını, yaş almışı. Yani devlete ihtiyacı olanlara dokunmak. Biz bu konuda Türkiye'de sayılı bir belediyeyiz. Sosyal politikalarda Mersin Büyükşehir örnek belediyelerden biridir" şeklinde konuştu. - MERSİN
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