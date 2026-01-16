Mersin Büyükşehir Meclisinde 2,5 milyar TL'lik borçlanma tartışıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Mersin Büyükşehir Meclisinde 2,5 milyar TL'lik borçlanma tartışıldı

Mersin Büyükşehir Meclisinde 2,5 milyar TL\'lik borçlanma tartışıldı
16.01.2026 17:15  Güncelleme: 17:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, 2026 yılı ocak ayı 2. birleşiminde 39 gündem maddesini görüşerek yatırımlar için borçlanma, taşınmaz alımı ve kırsal mahallelerin indirimli su kullanımını meclis gündemine aldı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 yılı Ocak ayı 2. birleşiminde, 39 gündem maddesi görüşülürken, yatırımlar için borçlanma, taşınmaz alımı ve kırsal mahallelerin indirimli su kullanımına ilişkin konular meclis gündemine alındı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda düzenlenen toplantıda, komisyonlara havale edilen 25, birimlerden gelen 5 ve gündem dışı 9 madde olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü.

"Konu şeffaf belediyecilikse Mersin Büyükşehir birinci sıraya yazılır"

Stratejik plan çerçevesinde devam eden yatırımların tamamlanması ve acil ihtiyaç duyulan yeni yatırımlara başlanabilmesi için 2 milyar 500 milyon TL borçlanmaya gidilmesi ile ilgili maddeye muhalefet şerhi konuldu. Muhalefet üyelerinden gelen borçlanmanın nerelere yapılacağı konusunun açık olmadığı yönündeki yorumlara Başkan Vekili Uyan, "Eğer şeffaf bir belediyecilik arayacaksak Türkiye'de birinci sıraya Mersin Büyükşehir Belediyemizi çok rahatlıkla yazarız. Büyükşehir Belediyemizin bütün yatırımları da işlemleri de şeffaf ve aleni bir şekilde ortada. Halkımızın, meclis üyelerimizin ve tüm kamunun da denetimine açık. Ben Vahap Seçer Başkanımıza, hem şeffaf belediyecilik hem de yatırım konusundaki çabaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Bazı yatırımların borçlanılarak yapılabileceğini sözlerine ekleyen Uyan, "Borçlanılması gerekiyorsa elbette meclisimizin vereceği kararlarla borçlanılacak. Hepimiz biliyoruz ki bu borçlanmalar Mersin'e yapılacak olan yatırımlar ve Mersin halkı için yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Komisyonlara Havale Edilen maddeler arasında yer alan, mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi'nde bulunan 13006 ada 1 parsel numaralı 3 bin 749,80 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile 13006 ada 2 parsel numaralı 2 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın bedeli karşılığında satın alınması, bu konudaki iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Encümenine ve satın alma protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda Komisyonlara Havale Edilen maddeler arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi arsa, sosyal konut, konut ve işyerlerinin üretilmesi ile bunların tahsisi, kiralanması ve satılmasına ilişkin yönetmelik ile ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.

Kırsal mahallelerin indirimli su kullanabilmesi konusu komisyonlara havale edildi

Birimlerden gelen konular arasında yer alan Aydıncık, Mut ve Akdeniz ilçeleri sınırları içerisinde bulunan mahallelerin 'Kırsal Mahalle' olarak belirlenmesine dair alınan belediye meclislerinin kararları hakkındaki konular da İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi. Gündem dışı maddeler arasında yer alan Tarsus, Anamur, Yenişehir, Toroslar, Mezitli, Gülnar, Erdemli, Çamlıyayla ve Bozyazı Belediyesi 'Kırsal Mahalle' tespiti maddeleri de yine İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan kararla birlikte, kırsal mahallelerin indirimli içme suyu tüketebilmesinin devamlılığını sağlayacak olan Mersin'in 13 ilçesinin kırsal mahallelerinin tespiti konuları Meclis gündemine alınarak ilgili komisyona havale edilmiş oldu. - MERSİN

Kaynak: İHA

Politika, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Politika Mersin Büyükşehir Meclisinde 2,5 milyar TL'lik borçlanma tartışıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hollanda’nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı Hollanda'nın Utrecht kentinde meydana gelen patlama yangına yol açtı
Galatasaray’dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü... Galatasaray'dan Fenerbahçe olay cevap: Eşkıya sürüsü...
İsrail, İran devlet bankası Bank Melli’yi “terör örgütü“ listesine aldı İsrail, İran devlet bankası Bank Melli'yi "terör örgütü" listesine aldı
Adana’da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti Adana'da 2 çocuğunu tabancayla öldüren baba intihar etti
Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı Silahı kafasına doğrultup defalarca tetiğe bastı, gerçek bambaşka çıktı
Yine İspanya yine ırkçılık Tüm polis o ismi arıyor Yine İspanya yine ırkçılık! Tüm polis o ismi arıyor

18:06
Kasımpaşa’nın antrenman videosu viral oldu
Kasımpaşa'nın antrenman videosu viral oldu
17:35
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
Süper Lig devinin yaptığı anlaşma Amedspor taraftarlarını kızdırdı
17:28
MHP’li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli’yi kızdıracak
MHP'li başkanın emekliler için sarf ettiği sözler Bahçeli'yi kızdıracak
17:05
CHP lideri Özel’den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
CHP lideri Özel'den emeklileri heyecanlandıran sözler: Haftaya çok güzel bir şey olacak
16:39
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
AK Parti İl Başkanı Özdemir: İBB, mezarlıkları imara açtı
16:28
Oyuncu Ufuk Özkan’ın kardeşi üzücü haberi verdi
Oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi üzücü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2026 18:11:42. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin Büyükşehir Meclisinde 2,5 milyar TL'lik borçlanma tartışıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.