Mersin Büyükşehir Meclisinde 2,5 milyar TL\'lik borçlanma tartışıldı

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 yılı Ocak ayı 2. birleşiminde, 39 gündem maddesi görüşülürken, yatırımlar için borçlanma, taşınmaz alımı ve kırsal mahallelerin indirimli su kullanımına ilişkin konular meclis gündemine alındı.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Ocak Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda düzenlenen toplantıda, komisyonlara havale edilen 25, birimlerden gelen 5 ve gündem dışı 9 madde olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü.

"Konu şeffaf belediyecilikse Mersin Büyükşehir birinci sıraya yazılır"

Stratejik plan çerçevesinde devam eden yatırımların tamamlanması ve acil ihtiyaç duyulan yeni yatırımlara başlanabilmesi için 2 milyar 500 milyon TL borçlanmaya gidilmesi ile ilgili maddeye muhalefet şerhi konuldu. Muhalefet üyelerinden gelen borçlanmanın nerelere yapılacağı konusunun açık olmadığı yönündeki yorumlara Başkan Vekili Uyan, "Eğer şeffaf bir belediyecilik arayacaksak Türkiye'de birinci sıraya Mersin Büyükşehir Belediyemizi çok rahatlıkla yazarız. Büyükşehir Belediyemizin bütün yatırımları da işlemleri de şeffaf ve aleni bir şekilde ortada. Halkımızın, meclis üyelerimizin ve tüm kamunun da denetimine açık. Ben Vahap Seçer Başkanımıza, hem şeffaf belediyecilik hem de yatırım konusundaki çabaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Bazı yatırımların borçlanılarak yapılabileceğini sözlerine ekleyen Uyan, "Borçlanılması gerekiyorsa elbette meclisimizin vereceği kararlarla borçlanılacak. Hepimiz biliyoruz ki bu borçlanmalar Mersin'e yapılacak olan yatırımlar ve Mersin halkı için yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Toplantıda Komisyonlara Havale Edilen maddeler arasında yer alan, mülkiyeti Toroslar Belediyesine ait Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi'nde bulunan 13006 ada 1 parsel numaralı 3 bin 749,80 metrekare yüzölçümlü taşınmaz ile 13006 ada 2 parsel numaralı 2 bin metrekare yüzölçümlü taşınmazın bedeli karşılığında satın alınması, bu konudaki iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Encümenine ve satın alma protokolünü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili madde oy çokluğuyla kabul edildi.

Toplantıda Komisyonlara Havale Edilen maddeler arasında yer alan Mersin Büyükşehir Belediyesi arsa, sosyal konut, konut ve işyerlerinin üretilmesi ile bunların tahsisi, kiralanması ve satılmasına ilişkin yönetmelik ile ilgili madde oy birliğiyle kabul edildi.

Kırsal mahallelerin indirimli su kullanabilmesi konusu komisyonlara havale edildi

Birimlerden gelen konular arasında yer alan Aydıncık, Mut ve Akdeniz ilçeleri sınırları içerisinde bulunan mahallelerin 'Kırsal Mahalle' olarak belirlenmesine dair alınan belediye meclislerinin kararları hakkındaki konular da İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe Komisyonuna oy birliğiyle havale edildi. Gündem dışı maddeler arasında yer alan Tarsus, Anamur, Yenişehir, Toroslar, Mezitli, Gülnar, Erdemli, Çamlıyayla ve Bozyazı Belediyesi 'Kırsal Mahalle' tespiti maddeleri de yine İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe Komisyonu'na havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Alınan kararla birlikte, kırsal mahallelerin indirimli içme suyu tüketebilmesinin devamlılığını sağlayacak olan Mersin'in 13 ilçesinin kırsal mahallelerinin tespiti konuları Meclis gündemine alınarak ilgili komisyona havale edilmiş oldu. - MERSİN