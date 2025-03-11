Mersin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları için Doğal Alanlar Tahsis Ediyor - Son Dakika
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Politika

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları için Doğal Alanlar Tahsis Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları için Doğal Alanlar Tahsis Ediyor

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sokak hayvanları için doğal yaşam alanları tahsis ettiklerini ve MESKİ'nin çevre dostu dijital fatura dönemine geçiş yaptığını açıkladı. Ayrıca evsel katı atık bedellerinin ilçe belediyeleri için toplandığını belirtti.

11.03.2025 12:29  Güncelleme: 12:32
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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, sahipsiz hayvanlar konusunda Türkiye'nin en iyi illerinden birisi olduklarını belirterek, "Sokak hayvanları için doğal yaşam alanları tahsis ediyoruz" dedi.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 2025 Yılı Mart Ayı Olağan Toplantısı'nın 1. Birleşimi, Başkan Vahap Seçer başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (MESKİ) 'Çevre Dostu Dijital Fatura' dönemine girdiğini duyuran Seçer, "Kağıt faturalar, kağıt israfı ve ağaç katliamı demek. Sadece MESKİ faturalarını değil, bütün ihtiyaçlarımızı dijital platform üzerinden yapabiliriz. MESKİ bu konudaki çalışmalarını belli bir noktaya getirdi. Tüm vatandaşlarımızın faturalarını dijital ortamdan ödemelerini istiyoruz" dedi.

Vatandaşlardan su faturalarındaki evsel katı atık bedellerine ilişkin bildirimler aldıklarını da aktaran Seçer, "Evsel katı atık bedeli MESKİ tarafından toplanıyor ama bu para MESKİ'ye değil, ilçe belediyelerimiz adına toplanıyor ve ilçe belediyelerimizin hesabına geçiriliyor. Bunu yasa gereği yapmak zorundayız" şeklinde konuştu.

Seçer ilçe belediye başkanlarının evsel katı atık bedellerini bir kez daha gözden geçirmelerini talep etti.

"MESKİ su fiyatına en son 2024'ün Ocak ayında zam yaptı"

MESKİ'nin su fiyatlarını en son 2024'ün Ocak ayında yüzde 25 artırdığını ifade eden Seçer, "Sadece bütün sular idaresinin uyguladığı bir yöntemle enflasyon oranında fiyat düzenlemesi yapıyoruz. Biz 2024'ün Ocak ayından beri meydana gelen farkı yansıtmadık, bundan sonra yansıtmayı düşünmüyoruz. Burası bir şirket, su bedellerin dışında bir geliri yok. Kar amacı gütmüyor. Hem yatırımlarımızı, hem cari harcamalarımızı yapmak, kesintisiz, temiz suyu ulaştırmak, atık suyu alıp usulüne uygun bir şekilde bertaraf etmek, nihai noktaya deşarj etmek gibi her şey bu topladığımız paraların içerisinde" diye konuştu.

"Sokak hayvanları için doğal yaşam alanları tahsis ediyoruz"

Başkan Seçer, bir meclis üyesinin sokak hayvanlarına ilişkin çalışmaları sorması üzerine; Mersin Valisi Atilla Toros'un koordinatörlüğünde gerçekleşen bir toplantıya katıldıklarını belirterek, bu konuda ilçe belediyelerinin de büyükşehir belediyesinin de nizami bir çalışma sürdürdüğünü ifade etti. Tahsis alınan alanlara hayvanlar için yaşam alanları kurulduğunu dile getiren Seçer, "Sokak hayvanları konusunda Türkiye'nin en iyi illerinden biriyiz. İlçe belediyelerimiz de görevini yapıyor. Sokak hayvanları için doğal yaşam alanları tahsis ediyoruz"ifadelerini kullandı.

" Tarsus'ta, toplu konut projesini hayata geçireceğiz"

Tarsus Belediyesine ait 12 bin 991 metre kare alanın 'Toplu Konut Projesi' için büyükşehir belediyesine satılmasına ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'na imza yetkisi verilmesiyle ilgili madde hakkında konuşan Seçer, "Sosyal Konut Projemiz kapsamında bazı çalışmalar başlattık. Biri de Tarsus'tu, uygun bir yeri vardı. Bedeli karşılığında orayı Tarsus Belediyesinden alıp, toplu konut projesini hayata geçireceğiz" diye konuştu. dedi.

Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleştirilen Meclis Toplantısı'nda komisyonlara havale edilen 25, birimlerden gelen 33 ve gündem dışı 1 madde olmak üzere toplam 59 madde görüşüldüğü belirtildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mersin Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları için Doğal Alanlar Tahsis Ediyor - Son Dakika

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