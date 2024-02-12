Mersin'de Alevi Dernekleri CHP'li Vekilin Sözlerini Protesto Etti - Son Dakika
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Politika

Mersin'de Alevi Dernekleri CHP'li Vekilin Sözlerini Protesto Etti

Mersin\'de Alevi Dernekleri CHP\'li Vekilin Sözlerini Protesto Etti

Mersin'de düzenlenen bir toplantıda CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın Alevi derneklerine yönelik sözleri nedeniyle Alevi dernekleri tarafından protesto edildi. Mezitli Cemevi önünde toplanan bir grup vatandaş, Başarır'a tepki gösterdi. Protesto sırasında Cemevi yöneticisi Mehmet Akif Aktaş, Başarır'ın yanlış anlaşılmayı düzeltmek için bir araya geldiklerini belirtti ve siyasetçilerin sözlerine dikkat etmeleri gerektiğini vurguladı. Alevi toplumu olarak Başarır'dan özür beklediklerini ifade etti.

12.02.2024 16:57
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Mersin'de Alevi dernekleri, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın düzenlenen bir toplantı sırasında kendisine tepki gösterenlere yönelik sözlerinden dolayı protesto etti.

Mezitli Cemevi önünde toplanan bir grup vatandaş, kentte 10 Şubat Cumartesi günü gerçekleştirilen tanıtım sırasında kendisini protesto edenlere yönelik sözleri nedeniyle Başarır'a tepki gösterdi. Mezitli Cemevi yöneticisi Mehmet Akif Aktaş, yaptığı açıklamada, 10 Şubat'ta toplanma alanında yapılan bir yanlışı ve yanlış anlaşılmayı düzeltmek için bir araya geldiklerini söyledi. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesiyle parti içerisinde değişim söylemleri dile getirildiğini hatırlatan Aktaş, "Yapılan kurultay sonucunda Ali Mahir Basarır'ın yapmış olduğu sevinç gösterisi üzüntümüzü kat kat arttırmıştır. Sonraki süreçlerde o samimi tavrını göstermediği için bizim kırgınlığımız devam etmiştir" dedi.

Cumartesi günü Basarır'ın adaylarla yaptığı tanıtım sırasında yaptığı konuşmada Kılıçdaroğlu'nun adının geçmesinin, kendilerinde bireysel bir tepkiye neden olduğunu dile getiren Aktaş, şöyle devam etti: "Bu tepki sonucunda vekil isteyerek veya istemeyerek bizi 'AK Parti'nin ve Sarayın trolleri' olarak lanse etmesi istenmeyen sonuca sebep olmuştu. O gün gerçekten hepimiz çok üzüldük, çok da kırıldık. Yani bunu sadece başkanlara değil, oradaki tepki Başarır'a idi. Bir yanlış anlaşılmanın sonucu gerçekleşen tartışma büyümeden çözüldü. Hiçbir şey olmadan çözülmesi de bizim için bir sevinç kaynağı olmuştur. Siyasetçi sözlerine ve cümlelerine çok dikkat etmeli. Çünkü kırılgan bir noktadayız. Yani söylerken, cümle kurarken siyasetçilerin çok dikkatli olmasını bekliyoruz. Tepkisel anlamda 'alın bunları, götürün bunları' demek, kim olursa olsun hiçbir siyasetçiye yakışmaz. Biz burada yaşayan, burada her türlü siyasetin de içinde olan ama kurumlarımızı asla siyasete sokmayan insanlarız. Burada birliği, düzeni, kardeşliği, barışı savunuyoruz. Bu süreçte barışı, demokrasiyi, kardeşliği savunan kimler varsa biz onların destekçiyiz. Hiç kimseye kişisel tepkimiz yok. Sadece bir yanlışa tepkiliyiz. Dileğimiz bu süreçten birliğimiz ve kardeşliğimizdir. Unutmayın ki, Türkiye'nin sevgiye, barışa, dostluğa ve kardeşliğe ihtiyacı var."

Bir gazetecinin yaşanan gelişmelerin ardından kendileri ile temasa geçilip geçilmediğini sorması üzerine Aktaş, "Herhangi biz özür ya da herhangi bir görüşme olmadı. Alevi toplumu olarak, aleviler olarak bizler bu özrü vekilden bekliyoruz" şeklinde cevap verdi.

"Tepkinin zayıf olduğunu iddia eden bir kişi tepki gösterdi"

Bu sırada açıklamayı izlemeye gelen bir vatandaş, "Hayret bir şey, beni temsil ediyorsunuz. Alevilere küfreden adamın yanında duruyorsunuz. Bunun için mi geldik buraya, bize küfreden adamların yanında olmayız. Bunu bilin. Basitçe özür diliyorsunuz, kimden özür diliyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Bazı vatandaşlar ise tepki gösteren kişiyi alkışladı. Tepki gösteren şahıs bölgeden uzaklaştırıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

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