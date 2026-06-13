Mersin Büyükşehir Meclisinden Erdemli'nin altyapısına kredi desteği - Son Dakika
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Mersin Büyükşehir Meclisinden Erdemli'nin altyapısına kredi desteği

Mersin Büyükşehir Meclisinden Erdemli\'nin altyapısına kredi desteği
13.06.2026 12:49  Güncelleme: 12:51
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Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi, Erdemli'nin Tömük ve Arpaçbahşiş mahallelerindeki altyapı çalışmaları için İller Bankası'ndan 8 milyon 668 bin 604 Euro ilave kredi alınmasına onay verdi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinde, Erdemli'nin Tömük ve Arpaçbahşiş mahallelerinde yürütülecek altyapı çalışmaları kapsamında İller Bankası'ndan 8 milyon 668 bin 604 Euro ilave kredi alınmasına ilişkin yetki kararı kabul edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 2026 Yılı Haziran Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Meclis 1. Başkan Vekili Ali Uyan başkanlığında gerçekleştirildi. Kongre ve Sergi Sarayı Çok Amaçlı Salonda düzenlenen Meclis Toplantısında; komisyonlara havale edilen 16 ve birimlerden gelen 23 madde olmak üzere toplam 39 madde görüşüldü.

Gerçekleştirilen birleşimde, finansmanı Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen 'Belediye Hizmetleri Projesi Ek Kredi Anlaşması' kapsamında İller Bankası'ndan 8 milyon 668 bin 604 Euro tutarında ilave kredi alınmasıyla ilgili her türlü iş ve işlemleri müşterek borçlu ve müteselsil kefil sıfatı ile yapmaya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yetkili kılındı.

Konu hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürü Ali Rıza Özdemir, projenin Erdemli'de Tömük ve Arpaçbahşiş mahalleleri için yürütüldüğünü ifade etti. Söz konusu yetkinin İller Bankası taahhüttü ile gerçekleştiğini belirten Özdemir, Büyükşehir Belediyesinin kefalet gereği dahil olduğunu kaydetti. 1. Başkan Vekili Ali Uyan ise hizmetlerin devamlılığının önemine değinerek, "Bu Erdemli ilçemiz için önemli bir projedir. Vatandaşlarımızın da bir an evvel bu hizmetlerden yararlanması gerekiyor" dedi.

Meclis Toplantısı, ilgili tüm maddelerin görüşülüp oylanmasının ardından sona erdi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mersin Büyükşehir Meclisinden Erdemli'nin altyapısına kredi desteği - Son Dakika

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