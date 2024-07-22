Mersin'de Bölücü Terör Örgütü Marşı Eşliğinde Halay Çekilmesi Olayıyla İlgili Adli Soruşturma Başlatıldı

Politika

Adalet Bakanı Tunç: " Mersin'de bir grup tarafından bölücü terör örgütü marşı eşliğinde halay çekilmesi ve bölücü terör örgütü elebaşı lehine slogan atılması olayıyla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında kimlikleri tespit edilen 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam etmektedir." - ANKARA