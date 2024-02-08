Mersin\'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayları tanıtıldı

MERSİN'de Cumhur İttifakı belediye başkan adayları törenle tanıtıldı. Törende konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, " Mersin'i Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye hediye etmek zorundayız" dedi.
Cumhur İttifakı belediye başkan aday tanıtım töreni, Edip Buran Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AK Parti ve MHP milletvekilleri, il ve ilçe teşkilatları belediye başkanları ve adayları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Elitaş, "Mersin, 31 Mart'tan sonra Türkiye'nin nezih, turistik, tarım şehri olacak. Bugüne kadar kaybettiklerini inşallah zirveye taşıyacak. Aday tespiti içerisinde çok gayret gösterdik. Sizin istedikleriniz, sizin gönlünüzden geçenler, belediye başkan adayı olarak ortaya çıktı. Mersin'de 10 belediyeyi kazanıp, büyükşehir belediyesini kazanamamak kendimizi sorgulamamızı gerektirir. Mersin'i Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Devlet Bahçeli'ye hediye etmek zorundayız" dedi.
'200 BİN KONUT TESLİM EDİLECEK'
Kahramanmaraş merkezli depremleri hatırlatan Elitaş, "6 Şubat asrın felaketini yaşadığımız bir gündü. 2 gün önce yıl dönümünü idrak ettik. Sayın Cumhurbaşkanımız, Kahramanmaraş'a gitti. Konut teslimlerini gerçekleştirdi. Bugüne kadar 40 bin konut sahiplerine teslim edildi. İnşallah şubat ayının sonuna kadar 75 bin konut sahiplerine teslim edilecek. Mart sonuna kadar da 200 bin konut sahiplerine teslim edilecek. 100 yıllık tarihimizde 130 bin insanımızı kaybettik. Bundan sonra belediye başkanlarımızın sorumlulukları yeniden dönüşüm yapabilmek, imar mevzuatına uygun, depreme dayanıklı şehirler inşa etmek birinci görevimizdir. İnsanlığa karşı bu görevimizi hiçbir zaman unutmayacağımızı umut ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları kürsüye çıktı. Tören toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.
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