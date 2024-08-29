Mersin'in Mut ilçesinde dev Türk bayrağı boyaması tamamlandı - Son Dakika
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Politika

Mersin'in Mut ilçesinde dev Türk bayrağı boyaması tamamlandı

Mersin\'in Mut ilçesinde dev Türk bayrağı boyaması tamamlandı

Mersin'in Mut ilçesinde Kelceköy Mahallesindeki 5 futbol sahası büyüklüğünde 22 dönümlük araziye işlenen büyük Türk bayrağı boyaması tamamlandı. Özel bir firma tarafından karşılanan boyama işlemi, 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz renkli boya kullanılarak Mut Belediyesi personelleri tarafından gerçekleştirildi. Bayrağın boyama işlemi 3 milyon 500 bin lira civarında bir maliyetle gerçekleştirildi.

29.08.2024 13:22  Güncelleme: 13:23
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Mersin'in Mut ilçesinde Kelceköy Mahallesindeki 5 futbol sahası büyüklüğünde 22 dönümlük araziye işlenen büyük Türk bayrağı boyaması bitti.

Özel bir firma tarafından karşılanan, 30 bin litre kırmızı ve 2 bin litre beyaz renkli boyanın kullanıldığı boyama işlemi Mut Belediyesi personelleri tarafından gerçekleştirildi.

180 metre uzunluğunda ve 120 metre genişliğindeki Türk bayrağının rengini şehitlerin kanından aldığını ifade eden Mut Belediye Başkanı Murat Orhan, "Rengini şehitlerimizin kanından alan dünyada zemine işlenmiş en büyük Türk bayrağı Mersin'in Mut ilçesinde bulunmaktadır. Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu vatanımızda Anadolu'da özellikle ilçemizde Toros Dağların yamaçlarında lokalize olmuş, Mut ilçemizde bayrağımızın 2012 yılında yapımını gerçekleştirmiştik. 2012 yılından bugüne kadar bayrağımız tabi sıcak bir memleket olması hasebiyle zaman zaman boyası soluyor. İnşallah boyama işlemlerine başlamış bulunmaktayız. Gazi Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de, 'arkadaşlar gidin Toros Dağlarına bakın, eğer orada bir Yörük çadırı görürseniz ve o çadırda bir duman tütüyorsa dünyada hiçbir güç ve kuvvet bizi yenemez' dediği gibi bizi kimse yenemez" dedi.

Başkan Orhan, bayrağın boyama işleminin 3 milyon 500 bin lira civarında bir paraya mal olduğunu sözlerine ekledi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mersin'in Mut ilçesinde dev Türk bayrağı boyaması tamamlandı - Son Dakika

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