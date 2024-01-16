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Mersin'deki Otobüs Kazasında Yaralılar Ambulanslarla Hastaneye Sevk Edildi - Son Dakika
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Mersin'deki Otobüs Kazasında Yaralılar Ambulanslarla Hastaneye Sevk Edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de meydana gelen otobüs kazasında yaralıların 15 ambulans ile hastaneye sevk edildiğini belirtti. Kazada 9 kişi hayatını kaybederken, 14'ü ağır 30 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gönderilen 15 ambulans ve 45 sağlık personeli tarafından hastanelere nakledildi. Sağlık Bakanı, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dilerken, yaralıların tedavilerinin devam ettiğini ve gereken her şeyin yapıldığını ifade etti.

Mersin\'deki Otobüs Kazasında Yaralılar Ambulanslarla Hastaneye Sevk Edildi
16.01.2024 - 09:09,
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de meydana gelen otobüs kazasında yaralıların 15 ambulans ile hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mersin'de meydana gelen otobüs kazasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gece 01.19'da Mersin Aydıncık ilçesi Sarıyer Tüneli girişinde meydana gelen otobüs kazasında 9 kişi hayatını kaybetmiş, 14'ü ağır 30 kişi yaralanmıştır. Yaralılar olay yerine görevlendirilen 15 adet ambulans ve 45 personel ile hastanelere nakledilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavileri devam eden yaralıların sağlıklarına kavuşmaları için gereken her şey yapılmaktadır" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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