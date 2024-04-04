Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara'nın ikiziyle karıştırılması

Politika

Yeni başkanın ikizi olunca gören karıştırmamakta güçlük çekti

Mersin'in Erdemli Belediye Başkanlığına seçilen Cumhur İttifakının MHP'li adayı Mustafa Kara mazbatasını alarak görevine başladı ikizini gören ikisini birbirinden ayırmakta güçlük çekti

Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara:

"Tabi bir tane doğal dublörüm, ikizim var, kendisi de seçim sürecinde bana çok yardımcı oldu"

Ali Kara:

"Tek yumurta ikiziyiz, seçim çalışması süresince karıştırılmayım diye takım elbise giymedim"

Baba Dursun Kara:

"Bazen biz bile karıştırıyoruz"

MERSİN - Mersin'in Erdemli Belediye Başkanlığı'na seçilen Cumhur İttifakı'nın MHP'li adayı Mustafa Kara mazbatasını alarak görevine başladı ikizini gören ikisini birbirinden ayırmakta güçlük çekti. Başkanın ikizi Ali Kara, "Tek yumurta ikiziyiz, seçim çalışması süresince karıştırılmayım diye takım elbise giymedim" derken baba Duran Kara'da bazen kendilerinin bile karıştırdığını söyledi.

Hafta sonunda yapılan yerel seçimlerde Mersin'in Erdemli ilçesi belediye başkanlığını Cumhur İttifakının MHP'li adayı evli ve 2 çocuk babası 40 yaşındaki Mustafa Kara yüzde 42'den fazla oy alarak kazandı. Seçimin tamamlanmasının ardından Erdemli'nin yeni belediye başkanı Kara mazbatasını aldı. Belediyeye gelen Kara, 3 dönemdir görevini sürdüren partisinin belediye başkanı Mükerrem Tollu'dan görevi teslim aldı. Görevi devralan Başkan Kara'nın tek yumurta ikizi Ali Kara'yla benzerliği görenleri şaşırttı. Tebrik için gelen bazı vatandaşlar, zaman zaman başkanı ikizi ile karıştırdı. Vatandaşlar hem başkanla hem de ikizi ile fotoğraf çektirdi.

"Bir tane doğal dublörüm, ikizim var"

90 gündür sahada olduklarını belirten Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara, "Sahadaki teveccühü çok şükür sandığa yansıttık. Mazbatamızı aldık inşallah 5 yıl Erdemlimize hizmet edeceğiz. Tabi bu mazbatayı bütün Erdemli adına aldık. İnşallah 5 yılın sonuna bize oy veren vermeyen herkesi memnun edeceğiz. Allah'ın izniyle de memleketimize güzel hizmetler yapacağız" dedi.

İkiziyle ilgili bilgi veren Başkan Kara, "Tek yumurta ikiziyiz. Tabi bir tane doğal dublörüm, ikizim var. Sağolsun kendisi de seçim sürecinde bana çok yardımcı oldu. Aşkla koşan yorulmaz derler. Bizde aşkla koştuk hiçte zorlanmadık. Çok şükür zafere de ulaştık. Artık Erdemlimize hizmet zamanı" ifadelerini kullandı.

"Karıştırılmayım diye takım elbise giymedim"

İkizine destek olan Ali Kara'da, Mustafa başkanın 5 yıl boyunca Erdemli'ye çok güzel hizmetler edeceğine inandıklarını kaydetti.

Kendisini de Mustafa başkan zannederek fotoğraf çektirenler olduğunu belirten Ali Kara," Tek yumurta ikiziyiz. Seçim çalışması süresince karıştırılmayım diye takım elbise giymedim. Günün anlam ve önemine dair bugün takım elbise giydim. Mustafa başkanımızın yolunu bahtını Allah açık etsin" diye konuştu.

Baba," Bazen biz bile karıştırıyoruz"

Oğlunu ilk günde yalnız bırakmayan baba Duran Kara ise, "Oğlum Mustafa Kara belediye başkanımız yalnız oy verenlerin değil, bütün Erdemli'nin belediye başkanı olacak. İkiz evlat sahibi olmak Cenab-ı Allah'ın bize vermiş olduğu bir lütuf. Her ikisi de üniversite eğitimin İstanbul'da aldı. Bu ayrı bir duygu. Bazen biz bile karıştırıyoruz" diye aktardı.