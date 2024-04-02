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Mersin'in Mut ilçesinde iki kadın muhtar adayı seçimleri kazandı - Son Dakika
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Politika

Mersin'in Mut ilçesinde iki kadın muhtar adayı seçimleri kazandı

Mersin\'in Mut ilçesinde iki kadın muhtar adayı seçimleri kazandı

Mersin'in Mut ilçesinde yapılan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde Fatma Ayan Uca ve Fatma Dorla, muhtarlık seçimlerini kazanarak ilçenin ilk kadın muhtarları oldu. Uca ve Dorla, seçim zaferlerini mahalle sakinlerine teşekkür ederek, mahalleleri için en iyisini yapacaklarını belirtti.

02.04.2024 09:29  Güncelleme: 09:33
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Mersin'in Mut ilçesinde iki kadın muhtar adayı seçimleri kazandı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde muhtar adayı olan Fatma Ayan Uca (59), yapılan seçimde 120 oydan 63'ünü alarak erkek rakibini geride bırakıp Tuğrul Mahallesi'ne muhtar seçildi.

Fatma Dorla ise (49) erkek muhtar adayı karşısında 244 oyun 125'ini alarak Çömelek Mahallesi'nde muhtar seçildi. Uca ve Dorla böylece Mut ilçesinin ilk kadın muhtarı oldu.

Muhtar seçildiği için çok mutlu olduğunu ifade eden Uca ve Dorla, "31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçiminde çıkmış olduğum muhtarlık yolunda bizi yalnız bırakmayarak desteklerini esirgemeyen mahalle sakinlerine yürekten teşekkür ediyoruz. Devlet, kamu ve kuruluş imkanlarından yararlanarak mahallemiz için elimizden gelen her şeyin en iyisini yapacağız" dediler. - MERSİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Mersin'in Mut ilçesinde iki kadın muhtar adayı seçimleri kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mersin'in Mut ilçesinde iki kadın muhtar adayı seçimleri kazandı - Son Dakika
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