Mersin Kent Konseyi\'nde Yeni Dönem

Mersin Kent Konseyi Olağan Genel Kurulunda yapılan başkanlık seçiminde 76 oy alan Demet Şaman Tarlakazan, konseyin yeni başkanı seçildi. Genel kurulda ayrıca yeni dönem yürütme kurulu üyeleri de belirlendi.

Mersin Kent Konseyinde yeni dönem başladı. Yapılan Olağan Genel Kurulda gerçekleşen başkanlık seçiminde Demet Şaman Tarlakazan ile Aslı Pınar Coşkun yarıştı. 99 oyun geçerli olduğu seçimde Tarlakazan kullanılan oyların büyük bölümünü alarak Mersin Kent Konseyinin yeni başkanı seçildi. Kongre ve Sergi Sarayında gerçekleştirilen Mersin Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu, Arzu Günay, Burcu Şanlı ve Emre Üresin'den oluşan divan tarafından yönetildi. Genel kurulda hem başkanlık seçimi hem de yürütme kurulu üyelerinin belirlenmesi için oylama yapıldı. Delegelerin kararıyla, seçimlerin sandık kurularak kapalı zarf usulüyle gerçekleştirilmesine karar verildi. Toplam 105 delegenin katıldığı genel kurulda 99 geçerli oy kullanıldı.

Başkanlık yarışında Demet Şaman Tarlakazan 76 oy alarak seçimi kazanırken, Aslı Pınar Coşkun ise 23 oy aldı.

"2 yıllık görevimizde sadece fiziki alanlar değil, vizyoner projeler sığdırdık"

Mersin Kent Konseyi Eski Başkanı Alper Girgeç, 2 yıl boyunca büyük bir gurur, heyecan ve sorumlulukla yürüttüğü Mersin Kent Konseyi Başkanlığı görevinde emaneti yeni sahibine devrediyor olmanın gururu ve huzurunu yaşadığını ifade ederek, "2 yıllık görev süremize sadece fiziki alanlar değil, vizyoner projeler ve kalıcı eserler sığdırdık" dedi. Girgeç, yeni başkan ve yönetimine de başarı dileklerinde bulundu.

"Kent Konseyinin bileşenleriyle, dolu dolu çalışmalar yapacağımıza eminim"

Mersin Kent Konseyi Başkanlığına seçilen Derya Şaman Tarlakazan, Kent Konseyinin sivil toplum kuruluşları ile kamu kurum ve kuruluşlarını içinde barındıran ortak bir yapı olduğunu söyledi. Kent Konseyinin bileşenleriyle dolu dolu çalışmalar yapacaklarına emin olduğunu ifade eden Tarlakazan, "Yaptığım konuşmamda, özellikle belli proje ya da programları belirtmemeye özen gösterdim. Onun dışında nasıl bir çalışma yöntemi izleyeceğimize, hangi konulara önem vereceğimize birlikte karar verebilmemiz önemli. Kent Konseyinin kendi içinde çok temel bünyeleri var. Meclisleri ve çalışma grupları var. Kent Konseyinin misyonu ve amaçları belli. Bunlar her zaman zaten önceliğimiz. Bunların yanı sıra, bu misyon ve vizyonu bir arada ve birleşik akılla nasıl yerine getireceğimizin modelini ve yöntemlerini özellikle belirtmeye çalıştım. Bunları tamamladıktan ve o çekirdeği oluşturduktan sonra da diğer programlar tabii ki gelecektir" diye konuştu. - MERSİN