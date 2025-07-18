Merz\'den Netanyahu\'ya Gazze ve Batı Şeria Vurgusu

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Gazze Şeridi'ndeki sivillere acil insani yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılması gerektiğini belirtti. Merz, Batı Şeria'nın ilhakına yönelik hiçbir adımın atılmaması gerektiğini de vurguladı.

Almanya Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius yaptığı yazılı açıklamada, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü ifade etti. Kornelius'un açıklamasına göre Merz, görüşmede Gazze Şeridi'nde yakın zamanda ateşkesin sağlanması yönündeki umudunu dile getirdi. Merz, Gazze Şeridi'ndeki sivillere acil insani yardımların güvenli ve insani bir şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı. Merz, Gazze'de İsrail'in güvenlik ihtiyaçlarını ve Filistinlilerin kendi geleceğini tayin hakkını dikkate alan savaş sonrası sürdürülebilir bir düzen kurulması gerektiğini söyledi. Merz, Batı Şeria'nın ilhakına yönelik hiçbir adım atılmaması gerektiğini de dile getirdi. Görüşmede Merz, Almanya vatandaşlığına sahip olanlar da dahil Hamas'ın elindeki tüm rehinelerin derhal serbest bırakılması gerektiğini kaydetti. - BERLİN