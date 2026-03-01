Merz: 'İran'da askeri müdahale planı belirsiz' - Son Dakika
Merz: 'İran'da askeri müdahale planı belirsiz'

Merz: 'İran'da askeri müdahale planı belirsiz'
01.03.2026 22:43
Almanya Başbakanı Merz, İran'a yönelik askeri müdahalenin başarılı olup olmayacağını bilmediklerini belirtti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına destek vererek, "İran'da askeri müdahaleyle değişim planı başarılı olacak mı bilmiyoruz" dedi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları sonrası yaşanan gelişmeleri ele almak üzere gerçekleştirilen Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısının ardından kameraların karşısına geçti. "Dünyada benzeri görülmemiş bir savaş ve karışıklık yaşıyoruz. Uluslararası hukuk dahil olmak üzere mevcut kurallar giderek daha fazla göz ardı ediliyor" diyerek sözlerine başlayan Merz, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını ve Tahran'ın verdiği karşılığı değerlendirdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi toplantısında hükümet üyelerinden, istihbarat servislerinden ve bölgedeki Alman misyonlarından gelen son bilgileri ele aldıklarını belirten Merz, "ABD ve İsrail ile birlikte İran rejiminin terörünün sona ermesini ve tehlikeli nükleer ve balistik silahlanma faaliyetlerinin durdurulmasını istiyoruz. Askeri saldırılar, zayıflamış bir rejimin yıkıcı oyunlarına son vermeyi amaçlamaktadır. Bu risksiz değildir. İran'ın sert karşı saldırılarının bölgedeki durumu ne ölçüde daha da tırmandıracağını bilmiyoruz. İran'ın yakın komşuları olan Körfez ve Avrupa'daki ortaklarımızın endişelerini çok ciddiye alıyoruz. Bu nedenle Tahran'ı bu ayrım gözetmeyen saldırıları derhal durdurmaya çağırıyoruz" dedi.

Geçmişteki yaptırımların İran'ın nükleer programını durdurmada etkili olmadığını belirten Merz, İsrail ve ABD'nin askeri operasyonlarının uzun süredir devam eden terör ve nükleer tehdidi sonlandırmayı amaçladığını ileri sürdü.

"İran'da askeri müdahaleyle değişim planı başarılı olacak mı bilmiyoruz"

Almanya Başbakanı Merz, İran'a yönelik dış müdahalenin siyasi bir değişime neden olup olmayacağının şu aşamada bilinemeyeceğini de söyledi. Merz, "Sonuç olarak dışarıdan askeri müdahalelerle içeride siyasi değişim sağlama planının başarılı olup olmayacağını bilmiyoruz. İran'daki iç dinamikleri anlamak zor" dedi.

"Alman hükümeti olarak gerçekten yapabileceğimiz alanlarda harekete geçmek istiyoruz"

ABD, İsrail ve Avrupa'daki ortaklarla birlikte İran'la ilgili bir "ertesi gün" gündemi oluşturmak istediklerini de kaydeden Merz, bunun için 4 aşamalı bir plandan bahsetti. "Alman hükümeti olarak gerçekten yapabileceğimiz alanlarda harekete geçmek istiyoruz" diyen Merz, söz konusu planlarını " Orta Doğu'da tüm komşularının İsrail'in var olma ve güvenlik hakkını şartsız tanıdığı bölgede yeni bir barış ve istikrar düzeni oluşturmak, İran'ın askeri nükleer ve balistik füze programını kalıcı olarak sonlandıracak bir anlaşma için çalışmaya devam etmek, İran'ın gelecekteki istikrarı için ekonomik olarak buna katkı sağlamak ve İran halkının kendi geleceğini özgürce belirlemesine destek olarak bölgede istikrarlı ve barışçıl bir düzene katkıda bulunmayı desteklemek" şeklinde açıkladı.

"İran istihbarat servislerinin Avrupa'da ve Almanya'da aktif olduğunu biliyoruz"

Başbakan Merz, Orta Doğu'daki gelişmeler ışığında Almanya için bir tehdit bulunup bulunmadığına yönelik soruya, "İran istihbarat servislerinin Avrupa'da ve Almanya'da aktif olduğunu biliyoruz. Bu nedenle kendi halkımızı ve Almanya'da yaşayan İranlıları ve de tüm kurumları, camileri, elçilik binalarını ve tesisleri dahil olmak üzere korumak için neler yapabileceğimizi belirlemek amacıyla güvenlik durumuna ilişkin kapsamlı bir değerlendirme yaptık. Şu anda çok yüksek bir tehdit seviyesi varsaymamız gerektiğine dair bir işaret yok, ancak istihbarat servislerimiz ve polisimiz aracılığıyla genel durumu yakından takip ediyoruz. Almanya'daki güvenlik birimleri teyakkuzda" cevabını verdi. - BERLİN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Almanya, İran, Son Dakika

SON DAKİKA: Merz: 'İran'da askeri müdahale planı belirsiz' - Son Dakika
