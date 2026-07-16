Merz ve Macron'dan Ortak Toplantı Öncesi Görüşme - Son Dakika
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Merz ve Macron'dan Ortak Toplantı Öncesi Görüşme

16.07.2026 22:35
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Almanya Başbakanı Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile ekonomik, enerji ve güvenlik konularını görüştü.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yarın taraflar arasında gerçekleştirilecek ortak bakanlar kurulu toplantısı öncesinde bölgesel ve küresel gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya ile Fransa arasında yarın düzenlenecek olan ortak bakanlar kurulu toplantısına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Merz, toplantı öncesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Bergisch Gladbach kentinin Bensberg semtinde ağırladı.

Kuzey Ren Vestfalya eyaletinin Brühl şehrinde gerçekleştirilecek ortak kabine toplantısından bir gün önce bir araya gelen Merz ve Macron, akşam yemeği öncesinde basın toplantısı düzenledi. Merz, Macron ile ortak kabine toplantısının gündemini oluşturan ekonomi, enerji, güvenlik ve savunma politikaları konularında görüş alışverişinde bulunacaklarını söyledi. Merz, "Bu akşam ve yarın gerçekleştirilecek görüşmelerimizi sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Merz ile akşam yemeği boyunca Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaşta Ukrayna'ya olan desteklerini, Avrupa'nın barış ve güvenliğini ve Orta Doğu'daki gelişmeleri ile alacaklarını bildirdi.

Almanya ile Fransa hükümetleri arasında yarın gerçekleştirilecek toplantının ardından Merz ve Macron'un ortak basın toplantısı düzenleyerek alınan kararları açıklaması bekleniyor. - KÖLN

Kaynak: İHA

Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Almanya, Fransa, Enerji, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Merz ve Macron'dan Ortak Toplantı Öncesi Görüşme - Son Dakika

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