Merzifon\'un içme suyu projesinde boru döşeme çalışması sürüyor

Amasya'nın Merzifon ilçesinde uygulanan içme suyu hattı projesinde boru döşeme çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar 70 kilometrelik kısımda boru döşeme işlemi tamamlandı.

Kalan kısımdaki çalışmanın hızla sürdüğünü belirten Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı, "Vatandaşlarımızın merak ettiği asfalt çalışmalarına ise altyapı, abone bağlantıları ve gerekli sağlık testleri tamamlandıktan sonra başlayacağız" dedi.

Sahadaki 8 ekipten 7'sinin hat döşeme çalışmalarını sürdürürken 1 ekibin abone bağlantılarını gerçekleştirdiğini anlatan Başkan Kargı, "Çalışmalarımız şu anda Hafız Mustafa Caddesi'nde devam ediyor. Sırada Cumhuriyet Caddesi var. Bu süreç sadece sahadaki çalışmalardan ibaret değil arka planda büyük bir emek, planlama ve teknik takip yürütülüyor. Su İşleri Müdürlüğümüz ve alanında uzman ekiplerle süreci titizlikle ilerletiyoruz" diye konuştu.

Halkın merak ettiği asfalt çalışmalarına ise altyapı, abone bağlantıları ve gerekli sağlık testleri tamamlandıktan sonra başlayacaklarını vurgulayan Kargı, "Kurban Bayramı öncesi ya da hemen sonrasında asfalt çalışmalarımızı daha da hızlandıracağız. Yoğun bir yaz dönemi bizi bekliyor. İnandık, kararlıyız ve sona yaklaştıkça heyecanımız daha da artıyor. Bu büyük çalışmada emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve sabırları için kıymetli hemşehrilerime teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - AMASYA