MESOB Başkanı Keskin, taksici esnafının korsan taşımacılık raporunu Kurtulmuş'a sundu - Son Dakika
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MESOB Başkanı Keskin, taksici esnafının korsan taşımacılık raporunu Kurtulmuş'a sundu

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MESOB Başkanı Keskin, taksici esnafının korsan taşımacılık raporunu Kurtulmuş\'a sundu
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MESOB Başkanı Şevket Keskin, taksici esnafının korsan ve dijital platform taşımacılığına ilişkin sorunlarını içeren raporu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu. Raporda esnaf haklarının korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve yasal düzenleme yapılması isteniyor.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, ticari taksi taşımacılığında ortaya çıkan korsan taşımacılığın engellenmesi ve gerekli kanuni düzenlemelerin yapılması talebini içeren raporunu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sundu.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Yönetim Kurulu Üyesi, Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (MESOB) ve Malatya Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Şevket Keskin, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş'un Malatya ziyareti sırasında taksici esnafının sorunlarını içeren talep raporunu iletti. Hazırlanan raporda; ticari yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren taksici esnafının haklarının korunması, haksız rekabetin önlenmesi ve dijital platformlar üzerinden yürütülen yolcu taşımacılığına ilişkin yasal düzenlemelerin yapılması istendi.

"Taksici esnafının hak ve menfaatleri korunmalıdır"

Başkan Şevket Keskin tarafından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a sunulan raporda taksici esnafının yükümlülüklerine ve kamu yararına vurgu yapılarak şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde ticari yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösteren taksici esnafının hak ve menfaatlerinin korunması, ulaşım hizmetlerinde hukuki belirliliğin sağlanması, haksız rekabetin önlenmesi ve kamu yararına uygun, güvenli ve sürdürülebilir bir ulaşım sisteminin oluşturulması amacıyla, son dönemde dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilen yolcu taşımacılığı faaliyetlerine ilişkin ortaya çıkan hukuki sorunların Türkiye Büyük Millet Meclisimizin takdir ve değerlendirmelerine sunulması ihtiyacı doğmuştur. Bilindiği üzere taksici esnafımız; ticari plaka, ruhsat, çalışma izni, sigorta, vergi, araç muayenesi ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek kamuya açık ulaşım hizmeti sunmaktadır. Söz konusu faaliyetler, yalnızca esnafımızın geçim kaynağını oluşturmakla kalmayıp aynı zamanda istihdama, kamu gelirlerine, kent içi ulaşımın düzenli işleyişine ve vatandaşlarımızın güvenli ulaşım ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlamaktadır."

Kaynak: İHA
Numan KurtulmuşŞevket KeskinPolitikaGüncelSon Dakika

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