Kepez Belediye Başkanı Kocagöz, teleferik kazası sonrası tahliye edildi

Politika

Antalya Kepez'de bir kişinin öldüğü teleferik kazası sonrası tutuklanan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, ilk duruşmada tahliye edildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne 18 yıl aradan sonra yaptığı ziyaret sırasında haberi verdiğini söylerken Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Kocagöz'ün yarınki Büyükşehir meclisinde yerini alacağı bilgisini paylaştı.

Antalya'da 1 kişinin öldüğü, 7 kişinin yaralandığı teleferik kazasına ilişkin Kepez Belediye Başkanı CHP'li Mesut Kocagöz'ün de aralarında olduğu 5'i tutuklu 12 sanığın yargılanmasına, 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Mahkeme tutuksuz sanık Suphi Kaplan'ın tutukluluğuna karar verirken, Serkan Yellice, Okan Erol, Ahmet Buğra Samsunlu ve Serdar Tezcan'ın da tutukluluğunun devamına karar verdi. Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün yurt dışına çıkış yasağı ile tutuksuz yargılanmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.

Mahkeme salonunu ve adliye salonunu dolduran gruba CHP'li üst düzey yöneticiler de eşlik etti. Kocagöz'ün duruşması için Antalya'ya gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, "Halkın oylarıyla Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz Başkanımız bugün mahkemenin vermiş olduğu karar ile tahliye edilmiştir. Kendisi yatmakta olduğu cezaevine giriş çıkış yapacak ve Kepez Belediyesi'ne gelerek vatandaşlarla selamlaşacak. 12 Nisan tarihinde meydana kalan teleferik kazasından sonra uzun süre tutuklu kaldı, haksız yere tutuklu kaldığını düşünüyoruz. Geç de olsa bugün mahkemenin kendisi lehine vermiş olduğu tahliye kararı Kepez'e yapacağı hizmetler için bir başlangıç oldu. Zor şartlarda kaldı, sağlık sorunları nedeniyle ciddi şekilde kilo kaybına uğradı. Tahliye kararını memnuniyetle karşılıyoruz. Haberi alır almaz Cumhurbaşkanımızla görüşmede olan Genel Başkanımız Özgür Özel'e tahliye kararını ilettik. Mahkemenin bugün vermiş olduğu kararı Kepez Belediyesi önünde bekleyen ilçe sakinleriyle, belediye çalışanlarıyla ve en önemlisi de sevgili ailesiyle birlikte kutlayacağız" ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ise, "Adaletin tecelli etmesini bekliyorduk, yarın Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclis Toplantısı'nda Mesut Kocagöz yerini alacak, şehri birlikte yönetmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - ANTALYA