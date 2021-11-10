Üye Girişi
Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz - Son Dakika

Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz

10.11.2021 19:36

AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un sorularını yanıtladı. Gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Külünk, AK Parti'nin topyekün bir iletişim hareketine ihtiyacı olduğunu belirtti. Cumhur İttifakı'nın oy alabileceği sosyolojik zeminin yüzde 70 olduğunu ifade eden Külünk, "Yüzde 70'i alma şansımız var ancak bugünden yarını okuyacak bir iletişim dili geliştirilmeli" dedi.

Uzun yıllardır siyaset arenasında boy gösteren isimlerden biri olan AK Parti MKYK üyesi Metin Külünk, konuk olduğu Haberler.com YouTube kanalında birbirinden çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Haberler.com Genel Yayın Yönetmeni Bedia Teymur'un gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Külünk, AK Parti'nin topyekün bir iletişim hareketine ihtiyacı olduğunu belirtti. Bu iletişim hareketinin CHP ve İYİ Parti'nin yurtsever tabanına yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden Külünk, "Doğu ve Güneydoğu'da da HDP'nin silah üzerinden, Kürt vatandaşlarına yönelik politikaları ciddi anlamda artık boşluğa düşüyor. Bu anlamda HDP'nin tabanındaki vatandaşlarımıza üreteceğimiz pozitif dil, PKK- HDP cephesinin silah üzerinden baskıya dayalı politikalarını boşa düşürür. Bir daha iddia ediyorum, Cumhur İttifakı'nın oy alabileceği sosyolojik zemin yüzde 70'tir. Bu yüzde 70'i alma şansımız var ancakbugünden yarını okuyacak bir iletişim dili geliştirilmeli" şeklinde konuştu.

"BURADA HÜKÜMET FOTOĞRAFI GÖRDÜ"

Kur ve enflasyon artışının vatandaşın cebini olumsuz etkilediğini belirten Külünk, "Burada hükümet fotoğrafı gördü. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'ekipler çalışıyor' dedi. Ancak temel olarak 'bu yüksek kur ve enflasyon karşısında milletimizin yanında duracak adımlar atacağız' dedi. Bu çok önemli. Bunu esas aldıktan sonra biz bu dalgayı da aşarız. Piyasanın da hükümetin yanında durmasıyla çok ciddi rahatlama olur. Tabii bir anda hızlı gelişti, ağustos, eylül, ekim derken hızlı oldu. Rekabet Kurumu'nun verdiği cezalar oldu. Burada belediyelerin denetimi devam etmeli. Fiyat artışları anormal seviyede. Anormal derecede artış var. Tek başına yüksek kur ve enflasyon ile izah edilemeyecek bir durum var" dedi.

"BELEDİYELER BİNA YATIRIMLARINI DURDURSUN"

Haberler.com aracılığıyla belediyelere çağrıda bulunan Külünk, şöyle devam etti: "Buradan sizin aracılığınızla belediyelere bir çağrım var. Belediyeler acil ihtiyaçların dışında binaya yönelik yatırımlarını durdurmalı, yerine illerinde ve ilçelerinde tamamen ekonomik olarak karşılaştığımız bu durumdan vatandaşlarımızın etkilenme seviyesini aşağı çekecek çalışmalar yapmalılar. Sosyal politikalar üretmeli, durumu kötüleşen vatandaşlara belediyeler hemen müdahale etmeli. Bir kaç sene bina yapmaktan vazgeçsinler. Acil ihtiyaçların dışında vatandaşlarımıza dokunan adımlar atılmalı. Yurt meselesinde de belediyeler imkanlar oluşturmalı."

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Bedia Teymur, Metin Külünk, AK Parti, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz - Son Dakika


Son Dakika

Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı 19:08 Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi 18:06 Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı 17:45 10'uncu kattan kendini boşluğa bırakan kadın, yoldan geçen vatandaşın üzerine düştü: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı 17:27 Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı 16:58 "Karım 5 kiloluk salçayla ortadan kayboldu" diyen kocanın yalanı ortaya çıktı Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi 16:22 Son Dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi
DSÖ 14:41 DSÖ "Şırınga krizi kapıda" sözleriyle dünyayı uyardı! Şimdiden üretime geçen zengin olacak Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı! 13:54 Sokakta genç kızı samuray kılıcıyla öldüren katilin evinde arama yapıldı!

Son Dakika Haberleri
19:17 Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum
19:07 Acun Ilıcalı geri sayımı başlattı! Hull City'nin yeni teknik direktörü olarak Şota ile anlaştı
18:23 Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı
18:20 Erdoğan'la görüşen Karamollaoğlu'ndan zirveye ilişkin ilk açıklama: Dostane bir görüşme oldu
18:14 Meral Akşener'in konvoyunda kaza! Mansur Yavaş'ın kardeşinin cenaze töreninden dönerken köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı
18:05 Yeni bir dünya devi geliyor! İşte Newcastle United'ın yıldız dolu transfer listesi
18:02 Öğrenci servisinden düşen hostes, hayatını kaybetti
17:50 Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar
17:26 Erdoğan ve Temel Karamollaoğlu görüşmesinde dikkat çeken koltuk detayı
17:24 Bomba transfer! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönüyor
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı Son Dakika: Malatya'da çöken bina ile ilgili yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı         
18:24
Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar Kirli taktik ortaya çıktı! Canlı yayında ekrana çıkardıkları kızları erkeklere pazarladılar         
17:50
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü Son Dakika! Dolar, rekor tazeledi! 9,86 ile tarihi zirveyi gördü         
16:46
Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu Samuray kılıcıyla genç kızı öldüren zanlının ifadesi kan dondurdu: Birini öldürmem gerekiyordu         
16:02
Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938'' Tesadüfün böylesi görülmedi! Deprem saat tam 9'u 5 geçe meydana geldi, koordinatı ise ''1938''         
14:31
Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı Kadınların saç başa kavgası kameralara yansıdı         
12:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mustafa Kemal Atatürk hakkında açıklamalarda bulundu: Ben ilk kez söylüyorum, yurt dışına çıkmıştır         
11:59
Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi Son Dakika! Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın kardeşi Sabri Yavaş yaşamını yitirdi         
11:43
Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu Canan Kaftancıoğlu'nun 10 Kasım paylaşımı eleştiri yağmuruna tutuldu         
11:22
Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor Mesut ve Pelkas Fenerbahçe'den gitmek istiyor         
11:14
Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak Meteoroloji'den uyarı! Sıcaklık 10 derece birden düşecek, kar yağışı etkili olacak         
08:23
Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı Hollandalı gazeteciden canlı yayında Miçotakis'i çıldırtan soru! Sesini yükseltip Türkiye'yi suçladı         
07:27
Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi Milli sporcu Suat Akyol, falezlerden atlayarak yaşamına son verdi         
13:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2021 19:46:28. #1.12#
SON DAKİKA: Metin Külünk'ten Haberler.com'a çok özel açıklamalar: Yeni bir iletişim dili ile yüzde 70 bile alabiliriz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement